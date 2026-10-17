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Sinoćni veličanstveni skup liste "Aleksandar Vučić -Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu izazvao je potpunu pometnju u redovima 'studentske liste'! Prema informacijama do kojih je došao Kurir, odmah nakon završetka skupa u Srpskoj Atini upućen je hitan poziv za sazivanje velikog vanrednog plenuma, dok u redovima liste vlada neviđena panika.

Kako saznajemo od izvora iz samog vrha ove organizacije, nerealna obećanja o sigurnoj pobedi na vanrednim izborima 25. oktobra srušila su se kao kula od karata čim su pristigli prvi snimci i izveštaji iz Novog Sada, pa je hitan sastanak zatražen pod znakom uzbune.

- Čim se skup u Novom Sadu završen, stigla su poruke da se hitno saziva veliki plenum. Atmosfera u grupama je doslovno eksplodirala, oni su u potpunom šoku i neverici. Glavno pitanje koje svi postavljaju je 'Ko nas je slagao da pobeđujemo?!' - otkriva naš sagovornik blizak vrhu blokaderske liste.

Zahtev za hitnim sastankom došao je kao direktna posledica suočavanja sa političkom realnošću. Oni koji su plasirali lažnu sliku o stanju na terenu i snazi protivnika sada su na tapetu, jer je postalo jasno da podrška sa društvenih mreža ne odgovara stvarnom raspoloženju građana.

Svemu tome ide u prilog i otkriće Vukše Dragovića, lidera Srpskih suverenista, koji je danas otkrio da se u digitalnu kampanju 'studentske liste' sliva neverovatnih 1.200.000 evra DNEVNO!

- Uneli smo cenu rada na društvenim mrežama, i rezultat je neverovatan. Na dnevnom nivou, za promociju studentske liste na mrežama se troši milion i 200 hiljada evra. A vi mi sada recite odakle novac za to i ko to sve plaća? - upitao je Dragović na Iksu.

Skup u Novom Sadu je definitvno tačka pucanja koja je ogolila sve slabosti i nerealne procene 'studentske liste'. Prema rečima našeg sagovornika, na plenumu će se blokaderi suočiti sa gorkom realnošću.

- Očekujem međusobna optuživanja i pokušaj spasavanja obećane pobede na samo sedam dana do izbora. Nekome će morati da objasne šta se desilo, a taj neko su oni koji su sve ovo finansirali - ocenio je.