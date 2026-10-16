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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali odgovorio je na tvrdnje predstavnika Studentske liste Jugoslava Ristića o tome da se sada živi gore.

- Kako vas nije sramota gospodine Ristiću, imali ste donacije iz inostranstva. Gospodine Ristiću, 2022. godine dobijate donacije na vašu nevladinu organizaciju, ako se ne varam, 2,5 miliona dinara. 2023. kupujete kuću u Kragujevcu. Ajde. A kažete da živite gore danas, kao što ste živeli 2012. godine. Da li ste dobili 2,5 miliona evra iz inostranstva. Pogledajte samo. Ristiću, bili ste deo Demokratske stranke. Bili ste visoki funkcioner stranke - kaže Mali.

Ristić je to negirao.

Nakon što je Mali prethodno govorio o ekonomskim rezultatima i podsetio na političke veze pojedinih učesnika debate, Ristić je pokušao da objasni fotografije iz perioda kada je bio sindikalni funkcioner.

Foto: Printskrin NOVA

Ristić je tvrdio da nikada nije bio član Demokratske stranke i da je organizovao radničke proteste i u vreme njene vlasti.

Mali je, međutim, doveo u pitanje takvo predstavljanje njegove političke prošlosti.

- Vi ste jedna velika prevara! - poručio je tokom rasprave.

U nastavku polemike otvoreno je pitanje finansiranja sindikalnih aktivnosti i imovine, a Mali je od Ristića zatražio odgovor o navodnom novcu iz inostranstva.

- Jeste li dobili pare od Šveđana ili niste? Jeste li kupili kuću od tog novca? - upitao je Mali.

Ristić je ove tvrdnje kategorički odbacio.

Rasprava se nastavila uz međusobne upadice, a Mali je insistirao na pitanju finansiranja.

- Jeste li primili pare od stranaca? - upitao je.

Ristić je ponovo odgovorio odrično.