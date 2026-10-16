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Istaknuti blokader i jedan od glavnih kandidata na Studentskoj listi Jovo Bakić već je ranije skandalizovao srpsku javnost kada je svetog vladiku Nikolaja Velimirovića uporedio sa Alojzijem Stepincem, kardinalom za vreme ustaških zverstava u NDH tokom Drugog svetskog rata, a sada je otkrio da ukoliko blokaderi pobede će se još razgovarati o svetosti Vladike Nikolaja!

Naime, Bakić je gostovao u podkastu Nevene Madžarević, a voditeljka ga je upitala za stavove o Stepincu i Velimiroviću.

- To nije spin, ja zaista, mislim da Nikolaj Velimirović uopšte nije svetla ličnost, ali, znate, to nije tema ove kampanje. To je moje mišljenje. Kao da je bitno šta ja mislim o Nikolaju Velimiroviću - kazao je Bakić.

Madžarevićeva je, međutim, insistirala na odgovoru.

- Pa, bitno je! Bitno je ukoliko vi sada postajete politički akter, ukoliko vi više niste naučnik, nego ste politički akter na nekoj listi i sad je opravdana bojazan da, vi sad uđete u Parlament, pa da ćete vi sada da propagirate te teze koje se mogu i izglasavati.

​Bakić je zatim bio primoran da prizna da "to sada nije bitno," ali da će doći vreme kada će se o tome raspravljati!

- To sad nije bitno. A to šta ja mislim o Nikolaju Velimiroviću, o tome će biti vremena da se raspravlja. Doći će vreme kada će to biti na dnevnom redu, šta ja mislim o Nikolaju Velimiroviću. Ali to će biti u nekom drugom sazivu Skupštine, ako se tada budem bavio politikom uopšte - kazao je Bakić, poznat po svojim nasilnim izjavama.  

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