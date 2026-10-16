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"Koliko besraman može biti čovek, od nule do Gorana Ješića", zapitao se ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović.

On je na Iksu reagovao na objavu funcionera DS i predsednika opozicionog pokreta "Solidarnost" Gorana Ješića, koji je napisao: "Tišina u gradu kao pred Raciju! Isti okupatori."

"Da ostavimo uvrede po strani. Ali reći „tišina kao pred Raciju, isti okupatori“ znači relativizovati masovni zločin iz januara 1942. godine, kada su u Novom Sadu i Šajkaškoj oblasti ubijene hiljade nedužnih Srba i Jevreja. To je već ispod svakog dna", poručio je Starović.