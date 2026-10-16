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Siniša Mali, sa listae Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, Dušan Bajatović, sa liste Ivica Dačić - Faktor stabilnosti, Jugoslav Ristić sa tzv. studentska liste, i Dragan Đilas, sa liste Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš, učesnici su debate na televiziji Nova, a tema je ekonomija i životni standard.

Govoreći o korupciji u vreme Đilasa, Mali je rekao:

- Dragan Đilas priča o krađi i korupciji. Poštovani građani Srbije, dakle, on apsolutno polazi od sebe. U njegovo vreme, po njegovim ugovorima, njegovim aneksima, njegovim poslovima, samo je bila korupcija, samo je bila krađa. U vreme Dragana Đilasa medicinska sestra imala je 32.000 dinara platu, lekar opšte prakse 53.000. Danas lekar opšte prakse ima 151.000, medicinska sestra 102.000 dinara — četiri puta više - rekao je Mali.

Siniša Mali Foto: Printskrin NOVA

Kako je dodao, četvrtina ljudi je 2012. godine bila bez posla.

- Što tada niste povećali plate. Vi, Nikezić. Četvrtina ljudi 2012. godine je bila bez posla. Medijalna plata je 95.000 dinara, u vreme Ristića 35.000 dinara. Da li je dovoljno? Nije. U jedinicima kupovne moći, pročitajte Eurostata — 2012. godine ni dve trećine minimalne potrošačke korpe nije pokrivena mininalnom zaradom. Prosečna zarada po prvi put danas pokriva minimalnu potrošačku korpu, kao i minimalna minimalnu potrošačku korpu.

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