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Aleksandar Vučić u ekskluzivnom gostovanju u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji, kod voditeljke i urednice Jelene Pejović, govori o najintimnijem delu svog života, porodici, sinu Vukanu, majci i bolnim iskustvima kroz koja su prolazili njegovi najbliži.

"Izbegavam da pred Vukanom, jer nije više ni beba, ima 9 godina da govorim o tome. Naravno da znam i šta čuje u školi, naravno da znam šta mu svi govore, ali nekako i on se skloni od toga. Pokušavam koliko je moguće da ga sklonim...", poručio je Vučić.

U ekskluzivnom razgovoru govoro je i o tome kako pokušava da zaštiti sina od pritisaka i svega što čuje o svom ocu, ali i o bolnim iskustvima svoje starije dece.

Pogledajte u videu delić emotivnog razgovora, a celo ekskluzivno gostovanje Aleksandra Vučića u emisiji "Neispričano" gledajte sutra, u subotu 17. oktobra, od 22.15 na Kurir televiziji!

01:04 ALEKSANDAR VUČIĆ EKSKLUZIVNO U EMISIJI "NEISPRIČANO" O PORODICI I NAJBOLNIJIM TRENUCIMA: "To kroz šta mi je majka prošla samo u poslednjih godinu, dve..." (VIDEO) Izvor: Kurir televizija