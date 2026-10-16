Prema zvaničnim procenama Policijske uprave u Novom Sadu, na skupu na Trgu slobode prisustvovalo je oko 110.000 građana. MUP saopštio da je sve proteklo mirno i bez incidenta
Veličanstveni skup
NA TRGU SLOBODE 110.000 LJUDI! Oglasio se MUP o velikom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu: "Sve je proteklo bez incidenata" (FOTO)
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obaveštava javnost da je na večerašnjem javnom skupu u organizaciji Srpske napredne stranke, održanom na Trgu slobode u Novom Sadu, a prema zvaničnim procenama Policijske uprave u Novom Sadu, bilo prisutno oko 110.000 građana.
Javni skup je protekao potpuno mirno i bez ijednog incidenta.
Policijski službenici uspešno su obezbedili stabilan javni red i mir, ličnu bezbednost svih prisutnih građana, kao i nesmetano odvijanje saobraćaja u gradu nakon završetka skupa.
Skup liste "Ujedinjena Srbija" na Trgu slobode Foto: Kurir
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Kurir.rs
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