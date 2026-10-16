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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obaveštava javnost da je na večerašnjem javnom skupu u organizaciji Srpske napredne stranke, održanom na Trgu slobode u Novom Sadu, a prema zvaničnim procenama Policijske uprave u Novom Sadu, bilo prisutno oko 110.000 građana.

Javni skup je protekao potpuno mirno i bez ijednog incidenta.

Policijski službenici uspešno su obezbedili stabilan javni red i mir, ličnu bezbednost svih prisutnih građana, kao i nesmetano odvijanje saobraćaja u gradu nakon završetka skupa.

Skup liste "Ujedinjena Srbija" na Trgu slobode Foto: Kurir

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Kurir.rs

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