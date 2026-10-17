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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", posetio je Zbor Krajišnika u Kovilovu.

Vučić se u obraćanju Krajišnicima zahvalio što su čuvali svoju Srbiju.

- Pamtite, slobodno pamtite, i da se sećate svog rodnog kraja, svog zavičaja, svoje Krajine. Beskrajno vam hvala na tome što ste svoj rad i trud uložili u svoju Srbiju, što svakoga dana doprinosite napretku naše zemlje, što vaša deca zajednički sa nama rade na dobrobiti ove zemlje, na uspehu i napretku ujedinjene matice. Znate da ste izgubili svoja ognjišta. Nećete da izgubite svoju maticu i zato vam beskrajno hvala što ste čuvali Srbiju i u prethodne dve godine kada je bila pod žestokim napadima. Idemo da ih pobedimo. Mnogo vam hvala. Sve najbolje želim vama i vašoj porodici. Ajmo još jače. Hvala vam najlepše.

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