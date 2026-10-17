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Nakon što je splitska policija potvrdila da je pokrenula opsežnu akciju privođenja navijača Hajduka koji su pred meč sa holandskim klubom skandirali antisemitske i nacističke parole uz veličanje ustaškog pokreta, osnivači HDZ zatražili su istragu o tome da li su incidenti navijača bili slučajni ili režirani u korist "srpskog sveta".

Kako su sramno saopštili osnivači HDZ oni koji su kreirali sramotni incident nisu bolji od onih koji godinama grade sliku "fašističke Hrvatske".

I umesto da se hrvatsko društvo suoči sa ozbiljnošću ovakvih ispada i otvori pitanje svakodnevnog širenja ekstremističke ideologije, ponovo pokreću priče o navodnoj umešanosti Srbije, čime se pažnja skreće sa onoga što se dogodilo upravo na njihovom terenu.

Zadojeni ustaštvom i fašizmom svaljuju odgovornost na Srbe zbog ponašanja hrvatskih navijača, njihovih jezivih povika i veličanja ideologije koja je ostavila krvav trag u istoriji.

Mada više i nije nikakva novost da Hrvati umesto suočavanja sa sopstvenim problemima, ponovo traže krivca preko granice. Za skandalozne povike hrvatskih navijača odgovornost ne može da se prebacuje na Srbiju, već moraju da je preuzmu oni koji su dozvolili da ovakve pojave postanu deo njihove stvarnosti.

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