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Nakon što je splitska policija potvrdila da je pokrenula opsežnu akciju privođenja navijača Hajduka koji su pred meč sa holandskim klubom skandirali antisemitske i nacističke parole uz veličanje ustaškog pokreta, osnivači HDZ zatražili su istragu o tome da li su incidenti navijača bili slučajni ili režirani u korist "srpskog sveta".

Kako su sramno saopštili osnivači HDZ oni koji su kreirali sramotni incident nisu bolji od onih koji godinama grade sliku "fašističke Hrvatske".

I umesto da se hrvatsko društvo suoči sa ozbiljnošću ovakvih ispada i otvori pitanje svakodnevnog širenja ekstremističke ideologije, ponovo pokreću priče o navodnoj umešanosti Srbije, čime se pažnja skreće sa onoga što se dogodilo upravo na njihovom terenu.

Zadojeni ustaštvom i fašizmom svaljuju odgovornost na Srbe zbog ponašanja hrvatskih navijača, njihovih jezivih povika i veličanja ideologije koja je ostavila krvav trag u istoriji.