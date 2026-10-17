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1/16 Vidi galeriju Krkobabić: Biti penzioner - to je stanje duha, a taj duh je nesalomiv Foto: Milan Obradović

„Biti penzioner u Novom Sadu, u Vojvodini, u Srbiji - to je stanje duha, a taj duh je nesalomiv“, poručio je ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu Milan Krkobabić, otvorivši po 14. put Sajam penzionera u Novom Sadu i dodao: „Kada je trebalo, radili su, gradili i izgradili, savesno i marljivo. A danas najmanje što žele je da neko drugi umesto njih, o njima i o onome što su stvorili, odlučuje.

Penzioneri veoma jasno stavljaju do znanja i svojim najbližima i društvu u celini da na njih može i mora da se računa.“

Manifestacija, koja se 17. i 18. oktobra održava u Novosadskom sajmu pod sloganom „Za bezbednu starost“, i ove godine okuplja brojne izlagače koji predstavljaju proizvode i usluge namenjene najstarijim sugrađanima, sadržaje posvećene zdravlju, edukaciji i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.

Prisutnima su se na svečanom otvaranju obratio i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

Ova dva dana posetioci imaju priliku da provere svoje zdravstveno stanje, dobiju savete o pravilnoj ishrani i zdravim životnim navikama, a program obuhvata i zabavne radionice i nagradne igre.

Četrnaesti Sajam penzionera prilika je da se na jednom mestu povežu penzioneri, privrednici i pružaoci usluga, ali i da se ukaže na značaj zdravlja, socijalne uključenosti i finansijske sigurnosti u trećem životnom dobu.

Ulaz je besplatan, a organizatori pozivaju sve penzionere da iskoriste ovu priliku za edukaciju, kupovinu sa popustima i druženje.