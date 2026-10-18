Amerikanka obišla groblje u Los Anđelesu, pa ostala bez reči! Priča o našem Marku koji je tragično nastradao usred Amerike slama srca! (FOTO)
- Amerikanka Grejs Varonker posetila je srpsko groblje u Istočnom Los Anđelesu i naišla na grob protojereja Marka Malovrazića, što je podelila na Instagramu.
- Malovrazić je bio paroh crkve Svetog Save, a stradao je 1971. u saobraćajnoj nesreći svega nekoliko blokova od crkve u kojoj je služio.
Amerikanka Grejs Varonker, koja je na Instagramu deli snimke i fotografije obilaska groblja, kao i priče ljudi koji su tamo sahranjeni, nedavno je posetila srpsko groblje u Istočnom Los Anđelesu — gde je naišla na grob srpskog pravoslavnog sveštenika čija ju je životna priča duboko dirnula.
- Dok sam obilazila Srpsko groblje u Istočnom Los Anđelesu, naišla sam na ovaj prelepi grob koji pripada protojereju Marku Malovraziću, srpskom pravoslavnom svešteniku koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći, svega nekoliko blokova od svoje crkve - navela je.
Naime, kako piše na podeljenim fotografijama, Marko je rođen u Sutorini 1921. godine i bio je paroh crkve Svetog Save. Dana 23. januara 1971. godine, vozio je kroz Istočni Los Anđeles kada je na raskrsnici Treće ulice i Avenije Hamfriz u njegov automobil udarilo drugo vozilo.Nesreća se dogodila svega nekoliko blokova od crkve u kojoj je služio svojoj zajednici.
- Marko je hitno prebačen u bolnicu, gde je, nažalost, podlegao povredama u samo 49. godini života. Vozač drugog vozila, identifikovan kao Manuel Sančez, preživeo je sa potresom mozga i lakšim povredama - dodaje: "Ono što njegovu smrt čini posebno srceparajućom jeste to što je izgubio život tako blizu same crkve u kojoj se posvetio služenju drugima".
Varonker je uz objavu podelila i novinski izveštaj u kojem je javnost obaveštena o smrti sveštenika, čime je dodatno osvetlila tragične okolnosti njegovog stradanja.
Njena objava privukla je pažnju i ljudi sa naših prostora, koji su u komentarima izrazili zahvalnost što je posvetila pažnju srpskom grobu i sačuvala uspomenu na sveštenika koji je život izgubio daleko od domovine.
"Hvala na prevodu, i ja sam upravo nameravala da prevedem. Veoma je retko pronaći Srbe i druge ljude sa Balkana sahranjene u SAD."
Među komentarima se našla i kratka poruka poštovanja i sećanja: "Počivao u miru."
Kurir.rs