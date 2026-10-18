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Amerikanka Grejs Varonker, koja je na Instagramu deli snimke i fotografije obilaska groblja, kao i priče ljudi koji su tamo sahranjeni, nedavno je posetila srpsko groblje u Istočnom Los Anđelesu — gde je naišla na grob srpskog pravoslavnog sveštenika čija ju je životna priča duboko dirnula.

- Dok sam obilazila Srpsko groblje u Istočnom Los Anđelesu, naišla sam na ovaj prelepi grob koji pripada protojereju Marku Malovraziću, srpskom pravoslavnom svešteniku koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći, svega nekoliko blokova od svoje crkve - navela je.

Naime, kako piše na podeljenim fotografijama, Marko je rođen u Sutorini 1921. godine i bio je paroh crkve Svetog Save. Dana 23. januara 1971. godine, vozio je kroz Istočni Los Anđeles kada je na raskrsnici Treće ulice i Avenije Hamfriz u njegov automobil udarilo drugo vozilo.Nesreća se dogodila svega nekoliko blokova od crkve u kojoj je služio svojoj zajednici.

- Marko je hitno prebačen u bolnicu, gde je, nažalost, podlegao povredama u samo 49. godini života. Vozač drugog vozila, identifikovan kao Manuel Sančez, preživeo je sa potresom mozga i lakšim povredama - dodaje: "Ono što njegovu smrt čini posebno srceparajućom jeste to što je izgubio život tako blizu same crkve u kojoj se posvetio služenju drugima".

Varonker je uz objavu podelila i novinski izveštaj u kojem je javnost obaveštena o smrti sveštenika, čime je dodatno osvetlila tragične okolnosti njegovog stradanja.

Njena objava privukla je pažnju i ljudi sa naših prostora, koji su u komentarima izrazili zahvalnost što je posvetila pažnju srpskom grobu i sačuvala uspomenu na sveštenika koji je život izgubio daleko od domovine.

"Hvala na prevodu, i ja sam upravo nameravala da prevedem. Veoma je retko pronaći Srbe i druge ljude sa Balkana sahranjene u SAD."

Među komentarima se našla i kratka poruka poštovanja i sećanja: "Počivao u miru."