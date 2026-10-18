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U Nišu je večeras održana velika šetnja u organizaciji Srpske napredne stranke, koja je, prema procenama organizatora, okupila više od 8.500 građana. Okupljanje je održano uoči završnog predizbornog skupa liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, najavljenog za 21. oktobar u 18 časova na Trgu kralja Milana.

Šetnja je počela u 17 časova ispred Narodnog pozorišta, a učesnici su prošli pored Doma zdravlja, Bulevarom Nemanjića i Ulicom 7. jula do Gradske kuće, gde su im se obratili poverenik Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Nišu Dragoslav Pavlović i predsednik Gradskog odbora Pokreta za narod i državu u Nišu doc. dr Milan Lazarević.

1/12 Vidi galeriju Niš: Više od 8.500 građana na šetnji SNS-a uoči završnog predizbornog skupa Foto: Ustupljene fotografije

„Večeras smo se okupili da pošaljemo poruku stabilnosti, mira, ali pre svega ujedinjene Srbije. Jer samo ujedinjeni danas možemo Srbiju voditi napred“, poručio je Pavlović.

On je kritikovao nedavni skup pristalica studentske liste i pozvao građane da na izborima 25. oktobra podrže listu broj jedan, ističući značaj nastavka ulaganja, dolaska investitora i razvoja Niša.

Lazarević je zahvalio okupljenima na podršci tokom prethodne dve godine, uz oštre kritike na račun učesnika blokada i predstavnika studentske liste.

„Hajde da ga dočekamo u najvećem broju, onako kako on to zaslužuje, onako kako Nišlije znaju, jedino jug to zna“, poručio je Lazarević, pozivajući građane da prisustvuju završnom predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, na kojem je najavljeno obraćanje Aleksandra Vučića.