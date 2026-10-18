Slušaj vest

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali razgovarao je danas sa aktivistima SNS sa Zvezdare, kojima je zahvalio na dosadašnjem radu i zalaganju. Nakon obraćanja, usledila je opuštena atmosfera, a Mali je pokazao i svoje plesno i pevačko umeće.

Siniša Mali sastao se sa aktivistima Srpske napredne stranke u restoranu AS Lazić u Mirijevu, gde im je zahvalio na angažovanju tokom prethodnog perioda i poručio da nijedan razgovor sa građanima nije bio uzaludan.

Međutim, osim političkih poruka, druženje je obeležila i nesvakidašnja atmosfera.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako Mali igra sa starijom gospođom u plavoj haljini, a zatim, obučen u beli sako, uzima mikrofon i peva zajedno sa jednom od prisutnih žena.

Mali zaigrao sa građanima, pa uzeo mikrofon

U sali ukrašenoj crvenim, plavim i belim balonima vladala je vesela atmosfera, a Mali se u jednom trenutku pridružio okupljenima na podijumu.

Nasmejan i raspoložen, zaigrao je držeći za ruku stariju gospođu, dok su prisutni pratili muziku.

Na drugom snimku vidi se kako Mali sa mikrofonom u ruci peva zajedno sa ženom koja stoji pored njega.

Deo atmosfere podelio je i na svom Instagram nalogu.

Danas smo sa našim aktivistima u Mirijevu! - napisao je Mali, označivši nalog SNS Zvezdara.

„Bili ste tu i kada su bili vetar, sneg, sunce i kiša“

Pre opuštenog dela druženja, Mali se obratio aktivistima i zahvalio im na radu tokom kampanje.

- Vama kao aktivistima, koji ste na terenu bili kada su bili i vetar i sneg i sunce i kiša, nije vam ništa bilo teško. Trpeli ste ponekad i pretnje, ponekad i uvrede, ali ste uvek bili tu. Bili ste tu zbog toga što ste verovali u ideju mira, stabilnosti i bržeg ekonomskog rasta i razvoja naše Srbije. Verovali ste u svoju Srbiju. Verovali ste da ono što radimo je ispravno i jedino moguće za generacije koje dolaze - rekao je Mali okupljenima.

Istakao je da nijedan trenutak proveden u razgovoru sa građanima nije bio uzaludan.

- Svaki razgovor, svaki kontakt, svaka priča, svaka poruka za ljude koji su čak i sa druge strane, uvek je plodonosna. Naše je da razgovaramo sa svima. Mi smo oni koji cenimo svoju državu, a čak i oni koji ne razmišljaju isto kao mi, i oni su građani ove države. I to je možda kada saberete, ove debate i razgovore i celu kampanju koju smo imali, to je možda i najvažnija i najveća razlika između njih i nas. Mi smo uvek za razgovor - poručio je Mali.

„Mi ćemo 26. da proslavimo novog predsednika Vlade“

Govoreći o predstojećim izborima, Mali je rekao da su predstavnici SNS, prema njegovim rečima, uvek pružali ruku mira i ocenio da će to napraviti razliku 25. oktobra.

- Mi ćemo 26. da proslavimo novog predsednika Vlade Srbije, Aleksandra Vučića, ali samo ukoliko narednih sedam dana damo sve od sebe na terenu - poručio je Mali.

Među prisutnima na druženju bio je i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Susret sa aktivistima tako je, pored razgovora o dosadašnjem radu i predstojećim izborima, protekao i uz muziku, pesmu i igru, a Mali je pokazao izdanje kakvo javnost nema često priliku da vidi.