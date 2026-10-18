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Dok u Tirani demonstranti palilukom i kamenicama napadaju institucije, a iz Francuske stižu vesti o prvoj žrtvi, u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji analizirane su veze ovih događaja sa dešavanjima na domaćoj političkoj sceni. O sprezi inostranih uticaja, radu pravosuđa, ali i ekonomskim i infrastrukturnim planovima države, govorili su članovi predsedništva SNS-a dr Aleksandra Tomić i Nebojša Bakarec.

Nasilje u Tirani i evropskim metropolama: Razlika u pristupu vlasti

Nakon što su se protesti studenata u Albaniji zaoštrili sukobima ispred zgrade vlade i Ministarstva prosvete, pri čemu je upotrebljen suzavac i zapaljeno policijsko vozilo, u javnosti su isplivale i informacije o saradnji pojedinih grupa sa aktivistima iz regiona. Govoreći o ovom evropskom talasu i reakciji državnih organa, dr Aleksandra Tomić podvukla je da je ključna razlika u načinu na koji su vlasti odgovorile na pritiske.

- Svi smo svesni da takozvani studentski protesti, očigledno instruirani iz centara moći koji pokušavaju da upravljaju procesima kako u državama Evropske unije, tako i u Srbiji u poslednje dve godine - pokazuju da u evropskim zemljama dolazi do eskalacije nasilja i oštre reakcije policije. S druge strane, u Srbiji su Vlada i tadašnji predsednik Aleksandar Vučić insistirali na tome da se svi ti protesti završe na miran način. Zahvaljujući tom strpljenju, ali i uzdržanosti samih građana, nismo imali nijednu žrtvu, što je jedan od najvećih rezultata - poručila je Tomić i dodala:

- Građani su shvatili kolika je naša zajednička odgovornost da do takvog scenarija ne dođe. Nadam se da će se i ova kampanja završiti mirno kako bismo ušli u izborni proces bez slika kakve gledamo po Evropi. Bivši predsednik Vučić je tokom svojih deset godina na funkciji uvek pozivao na mir i stabilnost jer je znao da nemiri dovode do ekonomskog propadanja države. Upravo je zato suština njegovog plana za ujedinjenje Srbije u tome da i neistomišljenici moraju da sednu i razgovaraju.

Foto: Kurir Televizija

Pitanje pravosuđa i slučajevi pod lupom javnosti

Na opaske opozicije da mnogi ključni i osetljivi sudski postupci nisu dobili epilog i da pravosudni sistem ne funkcioniše efikasno, Tomić je podsetila na ustavne promene i reforme koje su sprovedene po najvišim međunarodnim standardima, ali i na posledice koje su te promene donele.

- Ništa od toga nije van domašaja pravosuđa i tužilaštva, ali se ključno pitanje svodi na to ko sedi u tim institucijama. Onog trenutka kada smo u potpunosti ispunili preporuke Saveta Evrope u pogledu razdvajanja pravosuđa od bilo kakvog uticaja parlamenta pri izboru sudija i kada smo promenili Ustav - dok su pravosuđe i tužilaštvo sve vreme radili u sopstvenom interesu, oni su postali takozvani 'nezavisni' organ, a zapravo su se pretvorili u samostalni politički faktor.

Pozadina demonstracija i geopolitički uticaji

Osvrćući se na koordinaciju između demonstranata u evropskim gradovima i dešavanja na domaćem terenu, Nebojša Bakarec je izneo tvrdnju da se iza svega nalaze dobro finansirani centri moći čiji je cilj narušavanje stabilnosti u čitavom regionu i na kontinentu.

- Događaji kojima prisustvujemo traju već duže vreme - počelo je u Albaniji, nastavilo se u Španiji gde i dalje traje iako manje nasilno, a sada se budi u Francuskoj i Italiji. Reč je o najmoćnijim zemljama Evropske unije. To je isti scenario koji je kod nas primenjen 5. novembra 2024. godine, kada je nastao haos koji je najpre pokrenula opozicija, a potom preuzeli takozvani lažni studenti. Neko ko stoji iza toga ima resurse merene stotinama milijardi dolara - poput Soroša i njegovih struktura, o kojima ranije nisam govorio.

U nastavku izlaganja, Bakarec se dotakao šireg ideološkog okvira ovih pokreta, ističući da se radi o unapred pripremljenim strategijama koje imaju dublje političke posledice.

- Cilj tog ideološkog delovanja jeste jačanje migrantskog talasa i takozvanog levo-liberalnog fašizma. Ništa od ovoga što se kod nas dešavalo nije slučajno - sve je detaljno pripremano, pri čemu su događaji iz 2023. godine služili kao probni balon i uvod u trenutnu situaciju.

05:18 Aleksandar Tomić: Vučić je uvek pozivao na mir i stabilnist, zato nikad nije bilo žrtvi na protestima Izvor: Kurir televizija

Ekonomska stabilnost i procene političkih alternativa

Govoreći o finansijskom sektoru i sećajući se ranijih perioda upravljanja ekonomijom, Bakarec je uporedio nekadašnje rukovodioce sa aktuelnom ekonomskom politikom i upozorio na rizik gubljenja tekućih rezultata.

- Šta je uradio Dejan Šoškić, nekadašnji lažni student i čovek koji je nezakonito postao profesor na Ekonomskom fakultetu?Uništio je dinar, Narodnu banku i celokupnu ekonomiju. Dinar nije sam po sebi zauvek stabilan - on je stabilan dok je na vlasti Aleksandar Vučić, pod čijim su vođstvom plate povećane tri puta. Da li je ekonomija Srbije tri puta jača nego pre 14 godina? Jeste, ali te plate i stabilnost nisu nešto što je uvek garantovano.

Analizirajući političke programe i zahteve političkih protivnika, član predsedništva SNS-a bio je izričit u oceni šta bi eventualna promena vlasti donela zaposlenima u javnom sektoru i građanima Srbije.

- Kada bi takozvana lažna studentska lista došla na vlast, bila bi još gora od Demokratske stranke, G17 Plus i svih onih koji su vladali do 2012. godine, iako se polovina tih istih ljudi danas nalazi u njihovim redovima. Garantujem vam da bi plate i penzije smanjili tačno onoliko koliko su u međuvremenu podignute. Ništa se ne podrazumeva i ništa nije zdravo za gotovo.

Kao potvrdu svojih tvrdnji, Bakarec se osvrnuo i na konkretne stavke iz opozicionih dokumenata, tvrdeći da iza pojedinih izraza stoji namera za revanšizam velikih razmera.

- Njihov takozvani program staje na jednu jedinu kucanu stranu teksta, sa ukupno 11 tačaka. U tački o tržištu rada navode borbu protiv partijskog zapošljavanja - koga inače nema. Međutim, u njihovom tumačenju to zapravo znači masovna otpuštanja. Garantujem da bi otpustili svakoga za koga posumnjaju da je član Srpske napredne stranke ili član porodice nekog od naših članova. Budući da imamo 700.000 članova, kada to pomnožite sa članovima njihovih porodica, reč je o direktnom udaru na više od dva miliona ljudi.

Foto: Kurir Televizija

Kapitalne investicije: 50 milijardi evra za zdravstvo, energetiku i infrastrukturu

U završnom delu razgovora, bilo je reči o novom investicionom ciklusu i planovima koji obuhvataju obnovu bolnica, vodovodne mreže i rešavanje ekoloških pitanja širom zemlje. Bakarec je izneo detalje najavljenih projekata koji bi trebalo da iz korena promene komunalni i zdravstveni standard.

- Poseban utisak iz jučerašnjeg intervjua predsednika Vučića na mene je ostavila najava kompletne obnove i opremanja sedam ili osam zdravstvenih centara - među kojima su Bor i Zaječar, što je investicija vredna dve milijarde evra. Osim toga, on je naglasio da je državi u narednom periodu potrebno i planirano čak 50 milijardi evra ulaganja. Taj novac je namenjen prvenstveno zdravstvu, prosveti, energetici, ali i komunalnoj infrastrukturi - vodovodu i kanalizaciji, što mnogi olako shvataju kao banalno pitanje.

Ukazujući na to da su komunalni problemi decenijama gurani pod tepih, on je na konkretnim primerima objasnio zašto su ova ulaganja neophodna i urgentna.

Nebojša Bakarec, član predsedništva SNS Foto: Kurir Televizija

- Međutim, to je od ključnog značaja. Samo Kragujevac ima više od 600 kilometara kanalizacione mreže koja se od pedesetih godina prošlog veka pa do 2012. godine održvala tek sporadično. Nije dovoljno samo sanirati kvarove kada nastanu - neophodno je zameniti dotrajale i azbestne cevi širom Srbije.

Na samom kraju, istaknuta je važnost usklađivanja sa ekološkim standardima, kako zbog evropskih integracija, tako i zbog direktnog kvaliteta života svih građana.

- Pored toga, izuzetno su važna i ulaganja u ekologiju, što je i uslov za pristupanje Evropskoj uniji, ali pre svega potreba građana Srbije. To obuhvata sanaciju deponija - poput regionalnog centra u Vinči za reciklažu i proizvodnju električne i toplotne energije, čije su kritike od strane opozicije potpuno neosnovane, kao i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Takav sistem već godinama funkcioniše u Leskovcu, uskoro se završava postrojenje u Nišu, a traju i pripreme za projekat u Velikom Selu u Beogradu. Sve su to izuzetno skupi, ali neophodni infrastrukturalni projekti.

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Kurir.rs

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