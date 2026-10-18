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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je zvanične klimatske mesečne izglede vremena. Pred nama je period u kom se očekuju uglavnom prosečne do iznadprosečne temperature za ovo doba godine. Količina padavina u većem delu Srbije zadržaće se u granicama višegodišnjeg proseka. Iako će preovlađivati topliji dani, krajem godine stiže zahlađenje koje donosi mraz i ledene dane.

Oktobar donosi iznadprosečno toplo vreme, uz količinu padavina koja će se zadržati u granicama višegodišnjeg proseka.

Od 12. do 18. oktobra godine:

  • Nedeljna temperatura vazduha biće do -2 stepena ispod prosečnih vrednosti.
  • Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha kreće se u intervalu od 13 do 19 stepeni, dok će na planinama biti do 12 stepeni.
  • Srednja nedeljna minimalna temperatura iznosiće od 2 stepena u brdsko-planinskim predelima do 10 stepeni u ostalom delu Srbije.
  • Verovatnoća da će vrednosti biti u kategoriji hladno iznosi oko 60 odsto na jugozapadu i jugu Srbije.
  • Nedeljna količina padavina biće u granicama prosečnih vrednosti u većem delu zemlje, u intervalu od 8 mm do 17 mm.

Od 19. do 25. oktobra:

  • Nedeljna temperatura vazduha prognozira se do -1 stepena ispod prosečnih vrednosti.
  • Srednja nedeljna maksimalna temperatura iznosiće od 15 do 19 stepeni, a minimalna od 4 do 9 stepeni.
  • Očekuje se oko 60 odsto verovatnoće za hladnije vreme na jugoistoku i jugozapadu Srbije.
  • Nedeljna količina padavina biće u granicama proseka, od 10 mm do 18 mm.

Od 26. do 1. novembra:

Nedeljna temperatura biće u granicama prosečnih vrednosti.

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Foto: RHMZ

  • Srednja nedeljna maksimalna temperatura prognozira se od 13 do 18 stepeni, dok će minimalna iznositi od 4 stepena u brdsko-planinskim predelima do 8 stepeni u ostalim krajevima.
  • Količina padavina ostaje u granicama proseka i iznosiće od 6 mm do 10 mm.

Novembar: Topao i prosečno kišan mesec

U Srbiji se tokom novembra očekuje toplo vreme sa srednjom temperaturom vazduha oko 1 stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od 6 do 9 stepeni.

  • Prognozira se srednja maksimalna temperatura od 11 do 14 stepeni u nižim krajevima, a u planinskim predelima od 5 do 10 stepeni.
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Foto: RHMZ

  • Srednja minimalna temperatura vazduha biće od 2 do 6 stepeni, dok će na planinama biti od -1 do 2 stepena.
    Broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom nižom od 0 stepeni biće od 4 do 10 u nižim delovima Srbije, a na planinama do 18 dana.
  • Količina padavina biće oko višegodišnjeg proseka u većem delu zemlje, u nižim predelima od 40 do 70 mm, a na planinama do 80 mm.
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Foto: RHMZ

  • Očekuje se od 9 do 12 dana sa padavinama u nižim krajevima, a u brdsko-planinskim do 17 dana.

Decembar: Topao decembar uz mrazne i ledene dane

Decembar pred nama biće topliji od proseka, ali donosi uobičajene zimske pojave poput mraza i ledenih dana.

  • Srednja decembarska temperatura vazduha očekuje se do 3 stepena iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od 2 do 5 stepeni u nižim krajevima, a na planinama od -2 do 1 stepena.
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Foto: RHMZ

  • Srednja maksimalna temperatura vazduha biće od 5 do 9 stepeni u nižim predelima, dok će na planinama biti od 1 do 4 stepena.
    Srednja minimalna temperatura biće u intervalu od -1 do 3 stepena, a na planinama od -4 do -2 stepena.
    Broj mraznih dana sa minimalnom temperaturom nižom od 0 stepeni biće od 12 do 18 u nižim predelima, a u brdsko-planinskim krajevima do 25 dana.
  • Broj ledenih dana sa maksimalnom temperaturom nižom od 0 stepeni prognozira se do 2 dana u nižim krajevima, a na planinama do 10 dana.
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Foto: RHMZ

  • Količina padavina biće u granicama prosečnih vrednosti, od 45 do 70 mm u nižim krajevima, a na planinama do 90 mm, uz 11 do 16 dana sa padavinama u brdsko-planinskim krajevima do 19 dana.

Kurir/Blic

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