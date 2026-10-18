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Na društvenoj mreži X, u periodu od 7. do 13. oktobra, pojavio se nalog koji je kroz desetak objava iznosio različite tvrdnje o radu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Prema navodima istraživačke platforme „Crni Box“, reč je o nalogu koji plasira poluinformacije i dezinformacije, predstavljajući ih kao saznanja osoba upoznatih sa unutrašnjim funkcionisanjem Ministarstva.

Autori „Crnog Boxa“ tvrde da iza naloga stoji grupa od šest osoba i da objave nisu slučajne, već da predstavljaju pokušaj političkog uticaja uoči izbora zakazanih za 25. oktobar 2026. godine.

Prema njihovoj oceni, aktivnosti naloga usmerene su na kompromitovanje rukovodstva Ministarstva spoljnih poslova, ali i na diskreditaciju izborne liste broj jedan „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Nalog se navodno predstavlja kao glas nezadovoljnih diplomata

Kako navodi „Crni Box“, sadržaj objava osmišljen je tako da kod čitalaca stvori utisak da informacije dolaze od zaposlenih u Ministarstvu spoljnih poslova koji su nezadovoljni stanjem u instituciji.

Na taj način, prema tvrdnjama autora analize, nalog pokušava da stekne kredibilitet predstavljajući objavljeni sadržaj kao rezultat insajderskih saznanja ili uzbunjivačkog delovanja.

„Crni Box“ smatra da se iza takvog predstavljanja krije politički motivisana aktivnost, čiji je cilj da se neproverene informacije prikažu kao autentična svedočenja ljudi iz diplomatskog sistema.

Posebno se ukazuje na činjenicu da su objave plasirane neposredno pred izbore, kada informacije koje se odnose na državne institucije i izborni proces mogu privući dodatnu pažnju javnosti.

Ipak, u dostupnom materijalu nisu predstavljeni nezavisno proverljivi dokazi da je nalog organizovan radi uticaja na izbore, niti da njegovi administratori imaju veze sa zaposlenima u Ministarstvu.

Tvrdnje o pokušaju uticaja na izborni proces

Autori „Crnog Boxa“ ocenjuju da je jedan od mogućih ciljeva spornih objava narušavanje poverenja u rad diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije u inostranstvu.

U njihovoj analizi navodi se da bi takve aktivnosti mogle biti povezane sa predstojećim glasanjem srpskih državljana van zemlje, koje je planirano za 25. oktobar.

Prema toj oceni, predstavljanje neproverenih tvrdnji kao informacija iz diplomatskih krugova moglo bi da utiče na percepciju javnosti o regularnosti izbornog procesa.

„Crni Box“ smatra i da objave imaju širi politički cilj, odnosno da su usmerene protiv rukovodstva Ministarstva i izborne liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

„Crni Box“ označio bivšeg pripadnika Ministarstva odbrane

U okviru svoje analize „Crni Box“ je naveo da je identifikovao jednog od šest navodnih administratora naloga.

Reč je o Siniši Marinkoviću, za kojeg autori tvrde da je poreklom iz Prokuplja i da je ranije bio zaposlen u Ministarstvu odbrane Republike Srbije, a da je sada u penziji.

Autori ističu da je ovaj stambeni kompleks izgrađen zahvaljujući državnoj stambenoj politici sprovođenoj za vreme vlasti predsednika Aleksandra Vučića.

„Crni Box“ posebno ukazuje na, kako ocenjuje, protivrečnost između navodnog političkog delovanja Marinkovića protiv aktuelne vlasti i činjenice da živi u stambenom kompleksu čiju izgradnju povezuje sa politikom te vlasti.

Prema njihovim navodima, Marinković je jedan od ljudi koji učestvuju u upravljanju nalogom i objavljivanju sadržaja o Ministarstvu spoljnih poslova.

Najavljen nastavak istraživanja

„Crni Box“ najavio je da će nastaviti da istražuje aktivnosti pomenutog naloga i da će u narednom periodu objaviti dodatna saznanja o osobama za koje tvrdi da stoje iza njega.

Autori su najavili i predstavljanje informacija o preostalih pet navodnih administratora, kao i detaljniju analizu njihovih aktivnosti.

Za sada nije poznato da li su Ministarstvo spoljnih poslova ili druge nadležne institucije zvanično reagovale na ove navode.