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Poznata aktivistkinja Evi Kokalari javno je navela da je glavni finansijer aktivnosti lidera Demokratske partije Salija Beriše i lidera PR Fatmira Medijua u SAD biznismen Nik (Nazar) Mehmeti. Prema njenim rečima, Mehmeti je vlasnik nekoliko striptiz klubova u Teksasu i šef organizacije "Albanci za Ameriku PAC", preko koje pokriva troškove političkih putovanja i sastanaka.

Kokalari tvrdi da se ovaj novac koristi za kupovinu pažnje američke politike i za uticaj na kongresmene poput Kita Selfa, Pita Sešnsa i Džoa Vilsona.

Naime, ona je iznela sumnje za pranje novca između Fatmira Medijua i Mehmetija, kao i u sumnjive finansijske koristi koje se protežu do Severne Makedonije. Navela je Mehmetijeva dokumenta i preduzeća u Dalasu, obećavajući da je ova denuncijacija samo početak otvorene igre.

- Evo ko finansira Fatmira Medijua i sve njegove veze sa kongresmenima i političarima u Teksasu, kao i, preko njih, veze sa pojedincima poput Krisa LaČivite, Džoa Vilsona i nekoliko drugih. Učešće Beriše, Medijua itd. na Konvenciji Republikanskog nacionalnog kongresa, pored nesumnjivog odobrenja LaČivite, omogućeno je i pokrivanjem osnovnih troškova od strane albanskog biznismena, koji se godinama bavi striptiz klubovima u Teksasu. Iako obično ostaje iza kulisa i iznosi neke brojke preko PAC organizacija "Albanci za Ameriku", koje tvrde da "štite interese" Albanaca, negde tamo su interesi toliko isprepleteni da su, istovremeno, zaštićeni i interesi Fatmira Medijua, a samim tim i Salija Beriše - navela je.

Upoznajte Nika (Nazara) Mehmetija, vlasnika nekoliko striptiz klubova u Teksasu, bliskog prijatelja Fatmira Medijua i čoveka koji finansira njegove aktivnosti sa kongresmenima kao što su Kit Self, Pit Sešns i Džo Vilson, kao i državnim tužiocem Teksasa, Kenom Pakstonom. Teško je razumeti šta povezuje albanskog političara sa biznismenom iz striptiz klubova, koji se, u suštini, mogu smatrati legalizovanom prostitucijom, ili kako ih grad Dalas naziva, "seksualno orijentisanim poslovima".

Sumnjive veze između Medijua i teksaške mreže