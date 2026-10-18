BOMBA! ALBANSKI LOBISTA VLASNIK STRIPTIZ KLUBOVA U TEKSASU! Sumnjivim novcem finansira zaklete neprijatelje Srbije u Kongresu SAD, Džoa Vilsona i Kita Selfa!
Poznata aktivistkinja Evi Kokalari javno je navela da je glavni finansijer aktivnosti lidera Demokratske partije Salija Beriše i lidera PR Fatmira Medijua u SAD biznismen Nik (Nazar) Mehmeti. Prema njenim rečima, Mehmeti je vlasnik nekoliko striptiz klubova u Teksasu i šef organizacije "Albanci za Ameriku PAC", preko koje pokriva troškove političkih putovanja i sastanaka.
Kokalari tvrdi da se ovaj novac koristi za kupovinu pažnje američke politike i za uticaj na kongresmene poput Kita Selfa, Pita Sešnsa i Džoa Vilsona.
Naime, ona je iznela sumnje za pranje novca između Fatmira Medijua i Mehmetija, kao i u sumnjive finansijske koristi koje se protežu do Severne Makedonije. Navela je Mehmetijeva dokumenta i preduzeća u Dalasu, obećavajući da je ova denuncijacija samo početak otvorene igre.
- Evo ko finansira Fatmira Medijua i sve njegove veze sa kongresmenima i političarima u Teksasu, kao i, preko njih, veze sa pojedincima poput Krisa LaČivite, Džoa Vilsona i nekoliko drugih. Učešće Beriše, Medijua itd. na Konvenciji Republikanskog nacionalnog kongresa, pored nesumnjivog odobrenja LaČivite, omogućeno je i pokrivanjem osnovnih troškova od strane albanskog biznismena, koji se godinama bavi striptiz klubovima u Teksasu. Iako obično ostaje iza kulisa i iznosi neke brojke preko PAC organizacija "Albanci za Ameriku", koje tvrde da "štite interese" Albanaca, negde tamo su interesi toliko isprepleteni da su, istovremeno, zaštićeni i interesi Fatmira Medijua, a samim tim i Salija Beriše - navela je.
Upoznajte Nika (Nazara) Mehmetija, vlasnika nekoliko striptiz klubova u Teksasu, bliskog prijatelja Fatmira Medijua i čoveka koji finansira njegove aktivnosti sa kongresmenima kao što su Kit Self, Pit Sešns i Džo Vilson, kao i državnim tužiocem Teksasa, Kenom Pakstonom. Teško je razumeti šta povezuje albanskog političara sa biznismenom iz striptiz klubova, koji se, u suštini, mogu smatrati legalizovanom prostitucijom, ili kako ih grad Dalas naziva, "seksualno orijentisanim poslovima".
Sumnjive veze između Medijua i teksaške mreže
- Međutim, njihovo prijateljstvo je rano, do te mere da lično sumnjam da je Mediju možda prao svoj novac kroz Mehmetijeve klubove. Samo partnerstvo ovog nivoa može objasniti lojalnost ne samo Nika Mehmetija, već i ljudi koji su u poslovnim ili političkim krugovima upravo preko njega. Tajna je, dakle, upravo Nik Mehmeti i njegov posao, što uopšte nije nešto na šta treba biti ponosan, ni za nas kao Albance ni za kongresmene koji se povezuju sa ovom grupom. Još je zabrinjavajuće to što nijedna od ovih osoba nije iz Albanije. Oni su sa Kosova, iz Severne Makedonije i sa teritorija bivše Jugoslavije. Svi oni stoje iza Fatmira Medijua i ne samo da ga podržavaju kroz svoje veze u Kongresu, već stvaraju i utisak da pokrivaju isplate koje se vrše iza kulisa. Čak je i Parlamentarna grupa za albanska pitanja u Kongresu talac ovih elemenata. U stvari, jedan od njih je upoznao Krisa LaČivitu sa Salijem Berišom i njegovom grupom, dok se Fatmir Mediju krije iza kredibiliteta ovih kongresmena - završila je.
Kurir.rs/Sot