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Nosilac izborne liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poželeo je danas "mnogo sreće" premijerki Italije Đorđi Meloni i predsedniku Francuske Emanuelu Makronu povodom protesta koji se održavaju u njihovim zemljama, poručivši da se oni bore protiv uništenja sopstvene zemlje.

"I želim im da sačuvaju te prelepe zemlje i da ih odbrane od huligana, napasnika i svih onih koji žele uništenje tih država. Samo da vidite kako se razlikujemo i kako možemo da imamo pošten i odgovoran pristup", rekao je Vučić na mitingu svoje liste u Kruševcu.

On je zamerio zbog kritika koje su bile upućene vlastima u Srbiji zbog načina na koji su odgovarale na studentske proteste tokom prethodne dve godine, dodajući da sada u Francuskoj najbogatija deca učestvuju u pljački najbogatijih radnji od Pariza do Marseja, ruše tradicionalne vrednosti francuskog društva, kao i da se isto dešava svuda u svetu.

"A kad je bilo u Srbiji, govorili su - 'Nemojte policijom'. Mi i nismo policijom, a koliko vidim - oni od vodenih topova do gumenih metaka, pa sve drugo koriste protiv onih koje su u našoj zemlji nazivali decom. Sad kod njih nisu deca, kod njih su kriminalci", ocenio je Vučić.

Naveo je da se kod svih protesta koji se održavaju u Evropi govori da su uzeli "patent" od srpskih studenata.

"Možda, ali im mi nismo dozvolili da nam spale Srbiju kao što neki drugi dozvoljavaju. Bili smo mirni, ali smo znali kako da se čuva država", kazao je Vučić i dodao da se sada kada se to dešava u Francuskoj, Italiji i Albaniji, i tek će se dešavati u drugim zemljama, može videti koliko je Srbija "mudro postupala i na vreme znala o čemu se radi".

Vučić se osvrnuo i na predozbornu kampanju, navodeći da je lista čiji je nosilac vodila "prelepu i čistu kampanju, u kojoj je bila napadana i verbalno i fizički".

"Kampanju u kojoj nisu marili i nisu razmišljali ni o čemu sem kako da nanesu štetu nama, kako i koliko stvari da urade protiv nas, kako lično, tako i protiv naše zemlje (...) Ponosan sam jer nismo nasedali na njihove trikove, ponosan sam jer smo se ponašali pristojno i odgovorno", rekao je Vučić.