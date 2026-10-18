- Pogledajte danas Sremsku Mitrovicu sa industrijskom zonom. Pogledajte ceo Srem. Za nekoliko meseci Srem dobija dva nova autoputa. Novi Sad se spaja sa Rumom, a nastavak ide ka Šapcu i Loznici. Samo će Srem imati četiri autoputa. To se ne dešava slučajno i ne podrazumeva se. To je rezultat rada, odgovornosti i, pre svega, vaše podrške - poručio je Vučević.