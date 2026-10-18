"SREM DOBIJA DVA NOVA AUTOPUTA!" Vučević u Šašincima poručio: Imaćemo čak 4 auto-puta, to nije slučajno već rezultat rada i odgovornosti! (FOTO)
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević posetio je Šašince kod Sremske Mitrovice, gde je razgovarao sa meštanima i predstavio program stranke za predstojeće vanredne parlamentarne izbore.
Govoreći o dosadašnjem razvoju Srbije i Srema, Vučević je istakao značaj infrastrukturnih projekata i izgradnje putne mreže.
- Pogledajte danas Sremsku Mitrovicu sa industrijskom zonom. Pogledajte ceo Srem. Za nekoliko meseci Srem dobija dva nova autoputa. Novi Sad se spaja sa Rumom, a nastavak ide ka Šapcu i Loznici. Samo će Srem imati četiri autoputa. To se ne dešava slučajno i ne podrazumeva se. To je rezultat rada, odgovornosti i, pre svega, vaše podrške - poručio je Vučević.
Tokom razgovora sa meštanima, predstavljeni su planovi i prioriteti stranke uoči predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora.
Kurir.rs/Tanjug