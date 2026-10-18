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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević posetio je Šašince kod Sremske Mitrovice, gde je razgovarao sa meštanima i predstavio program stranke za predstojeće vanredne parlamentarne izbore.

Govoreći o dosadašnjem razvoju Srbije i Srema, Vučević je istakao značaj infrastrukturnih projekata i izgradnje putne mreže.

- Pogledajte danas Sremsku Mitrovicu sa industrijskom zonom. Pogledajte ceo Srem. Za nekoliko meseci Srem dobija dva nova autoputa. Novi Sad se spaja sa Rumom, a nastavak ide ka Šapcu i Loznici. Samo će Srem imati četiri autoputa. To se ne dešava slučajno i ne podrazumeva se. To je rezultat rada, odgovornosti i, pre svega, vaše podrške - poručio je Vučević.

Tokom razgovora sa meštanima, predstavljeni su planovi i prioriteti stranke uoči predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora.

Kurir.rs/Tanjug

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