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Dojava o postavljenoj bombi stigla je jutros na više adresa beogradski škola, a kako upravo stižu prijave i iz drugih gradova u Srbiji.

Za sada, prema našim informacijama, dojave o bombama stigle si i u škole u Novom Sadu i Bačkoj Palanci.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, beogradska policija obaveštena je oko 9.30 časova da je na više imejl adresa stigla prijava o navodno postavljenim bombama u školama širom prestonice.

Deca su hitno evakuisana, prema proceduri, a KD ekipe MUP-a upućene su na teren i u toku je pregled škola, piše Blic.

Dojave i u Sremskoj Mitrovici

Inače, u više osnovnih škola u Sremskoj Mitrovici i Laćarku jutros su ponovo stigle dojave o postavljenim bombama. Preteće poruke upućene su elektronskom poštom, slučaj je prijavljen policiji, a učenici prve smene poslati su kućama.

Kako Kurir saznaje, dojave su stigle u osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj", "Sveti Sava" i "Slobodan Bajić Paja" u Sremskoj Mitrovici, kao i u školu u Laćarku.

Nakon prijema pretećih mejlova, obaveštena je policija, a učenici koji su pohađali prepodnevnu nastavu pušteni su kućama.

Za sada se čeka da policija obavi bezbednosne provere školskih objekata. Još nije poznato kada će pregledi biti završeni, niti da li će učenici popodnevne smene danas moći da se vrate u školske klupe.

Roditelji i učenici čekaju informacije o daljoj organizaciji nastave.

Ovo nije prvi put da škole u Sremskoj Mitrovici dobijaju preteće mejlove. Početkom oktobra takođe su prijavljene dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama, zbog čega su angažovane kontradiverzione ekipe.

U ovom trenutku nema zvanične potvrde o rezultatima današnjih provera, kao ni informacija o tome ko stoji iza pretećih poruka.