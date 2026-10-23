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Prema navodima iz oglasa, kuća ima 115 kvadratnih metara uknjižene površine, dok se uz nju nalazi plac od 827 kvadrata. Kako je navedeno, objekat ima vodu i struju i odmah je useljiv, što bi budućem vlasniku moglo da olakša planiranje preseljenja ili uređenja novog doma.

Kuća od 115 kvadrata za manje od 15.000 evra

Cena od 14.800 evra posebno privlači pažnju u vreme kada mnogi kupci tragaju za pristupačnijim stambenim rešenjima. Za one koji ne insistiraju na životu u velikom gradu, kuća u manjem mestu može da predstavlja alternativu skupim stanovima i visokim troškovima stanovanja.

U oglasu se navodi da se nekretnina nalazi na oko 70 kilometara od Beograda i približno 50 kilometara od Pančeva. Ipak, tačno selo u kojem se kuća nalazi nije navedeno u dostavljenom tekstu oglasa, pa bi zainteresovani kupci pre donošenja odluke trebalo da zatraže preciznu lokaciju i dodatne informacije o objektu.

Oglas za jeftinu kuću kod Alibunara Foto: Facebook Prinscreen

U selu postoje prodavnica, ambulanta i škola

Jedan od detalja istaknutih u oglasu jeste i dostupnost sadržaja važnih za svakodnevni život. Prema navodima prodavca, u selu postoje pošta, supermarket, ambulanta i kafić, kao i vrtić i obrazovne ustanove.

Pominje se i direktna autobuska linija, koja bi stanovnicima mogla da olakša putovanje do okolnih mesta.

Zbog toga se ova nekretnina u oglasu predstavlja kao potencijalna opcija ne samo za porodice koje traže mirnije okruženje, već i za penzionere ili kupce koji žele kuću sa prostranim dvorištem.

Šta treba proveriti pre kupovine?

Iako cena deluje primamljivo, stručnjaci za nekretnine inače savetuju da se pre kupovine detaljno provere pravni status objekta, vlasništvo, stanje kuće i eventualni troškovi renoviranja.

U ovom slučaju, oglas navodi da je površina kuće uknjižena i da su voda i struja obezbeđeni, ali te podatke treba proveriti kroz dokumentaciju i neposredan obilazak nekretnine.