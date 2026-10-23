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U Srbiji danas u Vojvodini, Šumadiji, zapadnoj Srbiji i u Negotinskoj Krajini pretežno sunčano, samo se ujutro na zapadu Bačke i Srema ponegde očekuje magla.

U ostalim krajevima Srbije ujutro i pre podne pretežno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kiše, a razvedravanje se očekuje od sredine dana, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- U Vojvodini u večernjim satima prolazna umerena oblačnost. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, posle podne u slabljenju i skretanju na istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od dva na severu Vojvodine do 10 na istoku i jugu Srbije, a najviša od 15 do 19 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- Slab jutarnji (prizemni) mraz očekuje se u subotu (24.10.).

RHMZ navodi i da će količina padavina do kraja oktobra biti vrlo mala.

Foto: Shutterstock

- U subotu uveče i tokom noći ka nedelji (24/25.10.) prolazna slaba kiša prognozira se za područje Vojvodine, zapadne i jugozapadne Srbije, u ponedeljak (26.10.) za sever Bačke i Banata, a od četvrtka (29.10.) do kraja meseca ponegde i u ostalim krajevima. Van navedenih regiona, biće malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz lokalnu pojavu jutarnje magle i sa dnevnim temperaturama od 15 do 20, a u subotu (24.10.) lokalno i do 22 stepena.

Prognoza Ivana Ristića

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da će padavine prestati tokom dana i da popodne dolazi do umerenog razvedravanja.

- Očekujemo miks oblaka i sunca sa temperaturama od 15 do 20 stepeni. Prvog dana vikenda još više sunca sa temperaturama oko 20. između subote i nedelje dolazi hladni front pa će maksimalne temperature biti niže, ali ne bi trebalo da bude padavina - navodi Ristić i dodaje:

Foto: Boba Nikolić

- U ponedeljak nas čeka novo naoblačenje sa malo kiše, ali slično vreme bez bitnijih promena se zadržava do kraja meseca. na vreme će uticati anticiklon, kiše će biti manje, a početkom novembra se očekuje prodor hladnog vazduha sa severoistoka Evrope pa nas čekaju maksimalne novembarske temperature između deset i 15 stepeni. Ukoliko bude visinskog ciklona biće i padavinama, na planinama sa snegom, a u nižim predelima kiša. U danima kada bude više oblaka temperatura će biti do 15 stepeni, a kada bude više sunca do 20. Jutarnje temperature između pet i deset, a biće mesta i u kojima će se kretati između nule i pet stepeni.