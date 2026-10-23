Osmi međunarodni Festival potpomognute oplodnje okupiće 17. oktobra u Beogradu više od 30 stručnjaka, a posetiocima će omogućiti besplatne konsultacije, panel diskusije i edukativne radionice

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Proces vantelesne oplodnje (IVF) preko Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, kako za parova tako i za žene bez partnera, omogućen je za državljane Srbije i one koji imaju zdravstveno osiguranje u Srbiji.

Ko ima pravo i šta sve finansira RFZO

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) omogućava postupke biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO) ili vantelesne oplodnje za parove i žene bez partnera.

Prvo dete u postojećoj zajednici

- Pravo na neograničen broj stimulisanih postupaka BMPO i neograničen broj krioembriotransfera ima žena do napunjenih 45 godina u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova, pod uslovom da par nema zajedničke dece.

Drugo dete u postojećoj zajednici

- Žena do 45 godina starosti koja u postojećoj bračnoj ili vanbračnoj zajednici već ima jedno dete (bez obzira na to da li je začeto prirodnim putem ili VTO procedurom) ima pravo na dva stimulisana postupka i tri krioembriotransfera.

Muški sterilitet (azoospermija)

- Proceduru o trošku države mogu zamrznutim materijalom raditi i parovi kod kojih muški partner ima dijagnozu azoospermije, pod uslovom da je materijal prethodno zamrznut u nekoj od klinika za VTO u Srbiji.

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Donirane reproduktivne ćelije

- Za sve pacijente koji ispunjavaju kriterijume za donaciju, pokriven je jedan paket uvoza reproduktivnog materijala.

Parovima su omogućena:

- 3 postupka s doniranim jajnim ćelijama,

- 3 stimulisana postupka s doniranim spermatozoidima,

- 3 krioembriotransfera (zamrznuti embrioni dobijeni kombinovanjem doniranog i sopstvenog materijala).

Ilustracija Foto: Shutterstock

Uslov je da žena mora biti mlađa od 45 godina.

VTO za žene bez partnera

- 3 stimulisana postupka s doniranim spermatozoidima,

- 3 krioembriotransfera embriona dobijenih pomoću doniranih spermatozoida.

Uslov je da žena mora biti mlađa od 45 godina i ne sme imati dete. (Izvor podataka: Udruženje "Šansa za roditeljstvo" / RFZO)