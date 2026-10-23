U Srbiji je besplatna vantelesna oplodnja: Ovo su uslovi za parove i žene bez partnera do 45 godina
- Žene do 45 godina bez zajedničke dece imaju pravo na neograničen broj stimulisanih postupaka i krioembriotransfera, uz posebna pravila za drugo dete.
- Pokriveni su i postupci sa doniranim reproduktivnim ćelijama, kao i slučajevi muškog steriliteta, uključujući azoospermiju.
Proces vantelesne oplodnje (IVF) preko Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, kako za parova tako i za žene bez partnera, omogućen je za državljane Srbije i one koji imaju zdravstveno osiguranje u Srbiji.
Ko ima pravo i šta sve finansira RFZO
Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) omogućava postupke biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO) ili vantelesne oplodnje za parove i žene bez partnera.
Prvo dete u postojećoj zajednici
- Pravo na neograničen broj stimulisanih postupaka BMPO i neograničen broj krioembriotransfera ima žena do napunjenih 45 godina u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova, pod uslovom da par nema zajedničke dece.
Drugo dete u postojećoj zajednici
- Žena do 45 godina starosti koja u postojećoj bračnoj ili vanbračnoj zajednici već ima jedno dete (bez obzira na to da li je začeto prirodnim putem ili VTO procedurom) ima pravo na dva stimulisana postupka i tri krioembriotransfera.
Muški sterilitet (azoospermija)
- Proceduru o trošku države mogu zamrznutim materijalom raditi i parovi kod kojih muški partner ima dijagnozu azoospermije, pod uslovom da je materijal prethodno zamrznut u nekoj od klinika za VTO u Srbiji.
Donirane reproduktivne ćelije
- Za sve pacijente koji ispunjavaju kriterijume za donaciju, pokriven je jedan paket uvoza reproduktivnog materijala.
Parovima su omogućena:
- 3 postupka s doniranim jajnim ćelijama,
- 3 stimulisana postupka s doniranim spermatozoidima,
- 3 krioembriotransfera (zamrznuti embrioni dobijeni kombinovanjem doniranog i sopstvenog materijala).
Uslov je da žena mora biti mlađa od 45 godina.
VTO za žene bez partnera
- 3 stimulisana postupka s doniranim spermatozoidima,
- 3 krioembriotransfera embriona dobijenih pomoću doniranih spermatozoida.
Uslov je da žena mora biti mlađa od 45 godina i ne sme imati dete. (Izvor podataka: Udruženje "Šansa za roditeljstvo" / RFZO)