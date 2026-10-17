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Neplodnost je za mnoge parove dug i neizvestan put, obeležen brojnim pregledima, pokušajima i pitanjima na koja nije uvek lako dobiti odgovor. Zato će osmi Međunarodni festival potpomognute oplodnje, koji se održava u Beogradu, okupiti više od 30 stručnjaka iz Srbije i Evrope, a posetioci će moći da razgovaraju sa lekarima i dobiju besplatne individualne konsultacije.

Festival organizuje udruženje "Šansa za roditeljstvo", koje ove godine obeležava deset godina postojanja. Prema rečima Dragane Krstić iz udruženja, cilj manifestacije je da parovi dobiju pouzdane informacije, čuju različita stručna mišljenja i lakše odluče o narednim koracima u lečenju neplodnosti.

- Kada se informišemo, edukujemo i dobijemo podršku, lakše prolazimo kroz taj put i manje se plašimo, naročito na početku, kada se susrećemo sa pojmovima koje ne razumemo i ne znamo šta nas čeka - istakla je Krstićeva.

Za individualne konsultacije već je prijavljeno oko 150 zainteresovanih. Razgovori sa lekarima trajaće od 15 do 20 minuta, a potrebno je unapred zakazati termin preko sajta udruženja „Šansa za roditeljstvo“. Posetioci će moći da učestvuju i u četiri diskusije sa stručnjacima, postavljaju pitanja i dobiju odgovore na nedoumice u vezi sa postupcima potpomognute oplodnje.

Kako objašnjava Dragana Krstić, prednost festivala je i u tome što na jednom mestu okuplja lekare različitih specijalnosti. Parovi tako mogu da čuju više mišljenja, uključujući i mišljenja stručnjaka iz inostranstva, do kojih bi inače teže došli.

Prema podacima udruženja, festival svake godine poseti između 600 i 800 ljudi. Za deset godina rada ostvareno je oko 150.000 komunikacija sa osobama i parovima koji traže informacije i podršku u borbi sa neplodnošću.

Devet pokušaja do trudnoće

Koliko su podrška i razmena iskustava važne svedoči i priča Milice Ciganović Kljajić, koja je posle devet pokušaja vantelesne oplodnje ostvarila želju da postane majka.

Problem je otkriven prilikom rutinskog pregleda, kada joj je ustanovljena cista na jajniku. Posle operacije i dodatnih konsultacija, dijagnostikovana joj je endometrioza, a lekari su joj preporučili biomedicinski potpomognutu oplodnju.

- U početku je to bio šok. Ne znate sa čim se suočavate niti šta će se sve dešavati. Ipak, imala sam sreće što je problem brzo otkriven, jer neki parovi godinama prolaze kroz različite preglede dok ne dobiju odgovor - ispričala je Milica.

Najteži deo procesa, kaže, bila je neizvesnost. Posle svakog postupka usledilo bi čekanje rezultata, a čak ni potvrda trudnoće nije značila kraj brige.

- Prvo čekate da vidite koliko će biti folikula i jajnih ćelija, a zatim da li će doći do trudnoće. Čak i kada se trudnoća ostvari, nastavljate da strepite i čekate da prođu naredne nedelje. Psihički je to izuzetno teško - navela je Milica Ciganović Kljajić.

Zato je, ističe, podrška ljudi koji su prošli kroz slično iskustvo od velikog značaja, jer može da pomogne parovima da se lakše nose sa strahom i neizvesnošću.

Godine i muška neplodnost

Prema rečima Dragane Krstić, starost žene jedan je od važnih faktora koji utiču na uspeh postupka vantelesne oplodnje. Ipak, parovi se često kasno odlučuju da potraže stručnu pomoć. Prema anketi koju je sprovelo udruženje, nekima je potrebno između dve i pet godina da se informišu, odluče kome će se obratiti i započnu rešavanje problema.

Krstićeva smatra da bi više pažnje trebalo posvetiti informisanju mladih, posebno onih između 20 i 30 godina, kako bi na vreme saznali koje analize mogu da im pomognu da procene svoje reproduktivno zdravlje i planiraju budućnost.

Istovremeno, u udruženju primećuju i sve više poziva muškaraca koji imaju problem sa neplodnošću, uključujući i mlađe osobe. Zbog toga je važno da se o muškom sterilitetu više govori i da se problem ne posmatra isključivo kao pitanje ženskog reproduktivnog zdravlja.

Tokom deset godina rada, medicina je napredovala, a pacijentima su danas dostupni novi postupci i više informacija o procesu lečenja. Ipak, uspeh vantelesne oplodnje i dalje zavisi od brojnih faktora, a neuspešan pokušaj često ostavlja pitanja na koja nije moguće odmah odgovoriti.

- Moramo da ohrabrimo ljude da razumeju šta podrazumeva postupak vantelesne oplodnje i da znaju da on ne mora da uspe iz prvog pokušaja - poručila je Krstićeva.

Osmi Međunarodni festival potpomognute oplodnje održava se u hotelu Zira na Novom Beogradu, od 10 do 18 časova. Ulaz je besplatan, a namenjen je svima koji žele da saznaju više o lečenju neplodnosti i mogućnostima da postanu roditelji.