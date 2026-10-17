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Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović razgovarao je danas u Beogradu sa komandantom Kfora general-majorom Robertom Vergorijem, koji je pre dva dana stupio na ovu dužnost.

Na sastanku je bilo reči o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, problemima i izazovima sa kojima se suočava srpska zajednica i aktivnostima Vojske Srbije i Kfora usmerenim na očuvanje mira i bezbednosti.

U razgovoru je istaknut značaj otvorene i direktne komunikacije između Vojske Srbije i Kfora na svim nivoima radi praćenja stanja na terenu i sprečavanja nastanka i eskalacije krize.

1/5 Vidi galeriju Načelnik Generalštaba sa novim komandantom Kfora Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Načelnik Generalštaba je ukazao da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji osetljiva, da se Srbi u Pokrajini ne osećaju bezbedno i da su im ugrožena osnovna prava i slobode. Ističući da Vojska Srbije vidi Kfor kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na Kosovu i Metohiji, od italijanskog generala je zatražio da Međunarodne bezbednosne snage dosledno i nepristrasno sprovode svoj mandat, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugim potpisanim sporazumima, i osiguraju bezbedno okruženje i slobodu kretanja, pre svega, za Srbe u našoj južnoj pokrajini.

Generalu Vergoriju je čestitao postavljenje na novu dužnost i izrazio očekivanje da će za vreme njegovog mandata saradnja Vojske Srbije i Kfora biti profesionalna i u funkciji očuvanja mira i stabilnosti u regionu.