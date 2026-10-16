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Gradu Loznici dodeljena je Povelja Saveza slepih Srbije za izuzetan doprinos unapređenju položaja, prava, ravnopravnosti, samostalnosti i kvaliteta života slepih i slabovidih osoba, povodom obeležavanja 80 godina postojanja i rada Saveza slepih Srbije i 55 godina Biblioteke za slepe "Dr Milan Budimir", saopšteno je danas iz gradske uprave. U ime Loznice Povelju je primila gradonačelnica Dragana Lukić, na svečanoj akademiji održanoj u Beogradu.

Ovo značajno priznanje, kako je navedeno, "predstavlja potvrdu posvećenosti Grada Loznice izgradnji inkluzivnijeg društva, unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i stvaranju uslova za njihovo ravnopravno učešće u svim oblastima društvenog života". Loznica će, ističe se u saopštenju, i u narednom periodu nastaviti da razvija saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom i nadležnim institucijama, sa ciljem unapređenja pristupačnosti, podrške i kvaliteta života svih svojih građana.

Inače, Međuopštinska organizacija slepih Srbije u Loznici koja obuhvata i opštine Mali Zvornik, Krupanj i Ljuboviju postoji 56 godina i ima do 120 članova. Loznica je pre pet godine iz gradske kase finansirala postavljanje taktilnih staza namenjenih lakšoj orijentaciji slepih i teže slabovidih u Ulici Svetoga Save i Bulevaru Dositeja Obradovića, a iz ove populacije odavno ukazuje da im veliki problem predstavlja što ni na jednoj od više raskrsnica u gradu, regulisanih semaforima, ne postoji nijedan zvučni i nadaju se da će to biti uskoro promenjeno.