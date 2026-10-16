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Grejanje na klimi može smanjiti račune za struju

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Stručnjaci za energetsku efikasnost objasnili su da odluku o uključivanju grejanja ne bi trebalo donositi isključivo na osnovu kalendara, već na osnovu stvarnih temperatura u domu i spoljašnjem okruženju.

Zbog niske temperature, većina toplana je ranije pokrenula sisteme, a grejna sezona zvanično je danas počela.

Ono što mnoge interesuje tokom grejne sezone jeste koja je idealna temperatura u prostorijama.

Najčešće se preporučuje u rasponu od 20 do 21 stepen za životne prostore.

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Preporučene temperature po vrstama prostorija prema stručnjacima i propisima su:

- Dnevni boravak i radne sobe: 20-21 stepen (ili do 22 stepena za maksimalan komfor)

- Spavaće sobe: 17-19 stepni, jer niža temperatura pogoduje dubljem snu

- Kuhinja: oko 19 stepeni, s obzirom na to da kuvanje i aparati dodatno oslobađaju toplotu

- Kupatilo: 22 stepena (propisana vrednost za veći komfor pri tuširanju)

grejanje Foto: Shutterstock

- Hodnici i predsoblja: 15-16 stepeni

- Idealna temperatura zimi u sobi u kojoj boravi beba iznosi od 20 do 22 stepena tokom dana, dok je za noćni san preporučeno da bude između 18 i 20 stepeni.

Prema propisima za javna i stambena grejanja (kao što su Beogradske elektrane), propisana temperatura u stambenim prostorijama iznosi 20 stepeni.

Svaki dodatni stepen podešen na termostatu iznad praga od 20 stepeni može povećati račun za prirodni gas za oko 6% do 8%.

Kako optimizovati rad kotla i radijatora

Česta greška mnogih vlasnika etažnog grejanja jeste potpuno isključivanje sistema kada napuštaju dom na nekoliko sati. Ponovno zagrevanje hladne kuće primorava kotao da radi punim kapacitetom duže vreme kako bi ponovo zagrejao zidove, što stvara znatno veću potrošnju nego kada bi se održavala konstantna, umerena temperatura.

Kada je dom prazan tokom dana, preporučuje se podešavanje termostata na 17–18 stepeni, a zatim povećanje temperature po povratku kući, piše libertatea.

Evo ključnih koraka koje treba preduzeti kako biste optimizovali rad kotla i radijatora ove sezone:

- U potpunosti odzračite radijatore pre prvog uključivanja kako biste uklonili vazdušne džepove i obezbedili ravnomernu distribuciju tople vode.

- Podesite temperaturu vode u polaznom vodu kondenzacionog kotla na vrednost između 50 i 55 stepeni, što je nivo na kojem uređaj dostiže maksimalnu energetsku efikasnost.

- Instalirajte programabilni ili pametni sobni termostat, koji omogućava automatsko prilagođavanje grejanja u zavisnosti od doba dana.

- Izbegavajte zaklanjanje radijatora dugačkim zavesama, masivnim ukrasnim maskama ili odećom koja se suši, jer to blokira cirkulaciju toplog vazduha u prostoriji.

Radijatorski mulj često je uzrok hladnih radijatora i sporog zagrevanja Foto: Shutterstock

- Proverite zaptivke na prozorima i vratima kako biste sprečili nekontrolisane gubitke toplote ka spoljašnjosti.

- Pravilno podešavanje temperature vode koja cirkuliše kroz radijatore podjednako je važno kao i podešavanje sobnog termostata.

- Kod modernih kondenzacionih kotlova, podešavanje previsoke temperature polaznog voda (preko 65–70 stepeni) poništava efekat tehnologije kondenzacije i nepotrebno uvećava potrošnju.