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Kako temperature padaju i sezona grejanja se približava,domaćinstva bi trebalo da provere radijatore pre nego što ih ponovo počnu svakodnevno koristiti.

Stručnjaci za grejanje savetuju jednostavan postupak koji traje svega nekoliko minuta, a može da poboljša rad radijatora i smanji nepotrebnu potrošnju energije.

Ako se radijator ne zagreva ravnomerno, naročito ako je hladan pri vrhu, moguće je da se u njemu nakupio vazduh. U tom slučaju potrebno je odzračivanje, odnosno ispuštanje zarobljenog vazduha iz sistema.

Radijator hladan pri vrhu?

Ovo može biti razlogVazduh vremenom može da uđe u sistem grejanja i da se zadrži u pojedinim delovima radijatora. Zbog toga voda ne može ravnomerno da cirkuliše, pa radijator slabije emituje toplotu.

Osim što smanjuje efikasnost grejanja, zarobljeni vazduh može da izazove i karakteristično šištanje, klokotanje ili zveckanje u radijatorima i cevima. Ako radijator ne radi kako treba, grejanje će morati da radi duže kako bi prostorija dostigla željenu temperaturu, što može povećati potrošnju energije.

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Odzračivanje traje svega nekoliko minuta

Za ovaj posao potreban je ključ za odzračivanje radijatora, kao i posuda i krpa za slučaj da nakon ispuštanja vazduha počne da izlazi voda. Pre nego što počnete, isključite grejanje i sačekajte da se radijator potpuno ohladi. Stručnjaci preporučuju da se sačeka oko sat vremena kako bi se ohladili radijator i cevi. Sam postupak traje oko pet minuta po radijatoru.

Kako pravilno odzračiti radijator

Ventil za odzračivanje najčešće se nalazi na gornjoj strani radijatora. Na njemu se obično nalazi mali otvor predviđen za ključ za odzračivanje. Ključ treba polako okrenuti suprotno od kazaljke na satu, najčešće za četvrtinu do pola kruga.

Čim se ventil otvori, trebalo bi da se čuje karakteristično šištanje - to znači da zarobljeni vazduh izlazi. U tom trenutku nemojte dodatno otvarati ventil. Sačekajte da vazduh izađe.

Kada umesto vazduha počne da izlazi voda, ventil treba zatvoriti okretanjem ključa u suprotnom smeru. Posudu i krpu držite ispod ventila kako biste sprečili da voda pokvasi zid ili pod.

Zašto je dobro uraditi ovo pre grejne sezone

Odzračivanje može pomoći da se toplota ravnomernije rasporedi po celom radijatoru. To je posebno važno ako je radijator pri vrhu hladan, dok je donji deo topao.

Jednostavna provera pre početka intenzivnog korišćenja grejanja može zato pomoći da sistem radi efikasnije i da se izbegne nepotrebno dugo uključivanje grejanja, piše Ekspres.

Ako radijator i posle odzračivanja ostaje hladan, curi ili postoji problem sa pritiskom u sistemu, samo odzračivanje možda neće biti dovoljno, pa je potrebno proveriti instalaciju ili pozvati servisera.