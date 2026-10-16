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U Novom Sadu je danas sve pucalo od emocija, a jedan od posebno emotivnih trenutaka dogodio se pre početka skupa liste "Ujedinjena Srbija" kada je mališan prišao Aleksandru Vučiću.

Tokom Vučićevog pešačenja od izlaska iz voza do Trga slobode, gde je skup održan, u jednom trenutku prišao mu je dečak sa komadom papira u ruci. Na papiru je bila nacrtana zastava Srbije. Taj list je bio namenjen Vučiću.

Vučić je prihvatio poklon, raznežio se, zagrlio mališana i rekao mu: "Hvala ti".

Taj trenutak podelio je na Instagramu, uz druge veličanstvene scene iz Novog Sada i napisao: