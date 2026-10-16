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Prava slika i prilika Studentske liste, koja je puna onih koje su "pažljivo birali", davno je ogolila svoje namere, sa starim kadrovima bivšeg režima, bez "novih", "svežih" lica "bez mrlje"!

Na listi kandidata Studentske liste za predstojeće izbore u Srbiji, među 250 imena, ne nalazi se nijedan jedini radnik, seljak niti predstavnik običnog naroda! Svu dvoličnost, kvazielitizam i licemerje te liste najbolje potvrđuje pogled na njihovu izbornu listu za predstojeće izbore u Srbiji: na njoj se, osim što nema studenata, ne nalazi nijedan jedini radnik, poljoprivrednik niti predstavnik običnog naroda, već "ugledni" i "stručni" ljudi koji, kako kažu, "znaju kako".

Dok javno promovišu isključivo "odabranu elitu", poput profesora Jova Bakića, doktora Ilije Srdanovića koji se umesto struke ističe psovkama i vređanjem, i bivšeg guvernera Dejana Šoškića koji je uništio srpski dinar i doveo u ponor ekonomiju, običan čovek koji pošteno radi i živi od tog rada za njih očigledno ne postoji! Na njihovim spiskovima nema mesta za seljaka koji svakodnevno i mukotrpno radi na njivi ili živi na selu.

Time su čelnici ove liste iliti "elite" po ko zna koji put, pokazali šta misle o većinskoj Srbiji. Za njih je obično stanovništvo nevidljivo, ostalo je u senci, dok su mesta u političkim foteljama rezervisali za uski krug ljudi za koji se "neko tamo" odlučio i za čije će interese da rade i na osnovu toga sprovode naređenja.

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" ukazao je na licemerje Studentske liste i istakao da tu listu "briga za radnike".

- Na njihovoj listi, od 250 imena, nema nijednog jedinog radnika. Znate zašto? Zato što ih baš briga za radnike. Mi im kažemo, razlikujemo se u tome od vas, mi nećemo da nam stranci odlučuju, hoćemo da nam radnici i seljaci odlučuju. Sve je zasnovano na lažima i nasilju. Program u 11 tačaka, mom Vukanu da su dali, bolje bi ga sastavio nego oni. A kažu sve stručni ljudi. A kako reaguju ljudi u Kolubarskom kraju da je lider liste Jovo Bakić? On kaže, i ne stidi se, za velikog vladiku Nikolaja da je isti kao Stepinac. Izvinite, najveći deo Srba pravoslavaca nikad neće biti za te vrednosti - kazao je Vučić i dodao da oni žele da odgovaraju samo strancima koji im daju milione na dnevnom nivou.

Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

Takođe, više puta, Vučić je isticao da se ponosi što se na listi čiji je nosilac, nalaze radnici, seljaci, domaćini, penzioneri i mladi ljudi, uz poruku da njihovi politički protivnici takve ljude zanemaruju ili ih se stide.

- Mrze radnike, neće ih. Kod njih nema seljaka, nema nikoga. Oni se stide njih, u tome je razlika. Kod nas ima i radnika i seljaka, i ponosni smo na sve te ljude, na sve one koji vole ovu zemlju i koji neće da je daju onima koji će da je sruše. 25. oktobra upotrebite vredne ruke da ih pobedimo, neće nam ambasadori odlučivati u Srbiji, već čiste, poštene i marljive ruke - poručio je ranije Vučić.