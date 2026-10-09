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Aleksandar Vučić, nosilac "Ujedinjena Srbija", je, govoreći danas na skupu u Kragujevcu govorio je danas u rasulu koje je ostalo posle 2000. godine u Srbiji, ali i o spotu "studentske" liste.



- Spot im je mračan kao i oni. Pogledajte od kada vam oni računaju vreme. Od 2012. Jer za njih je idealno vreme bilo pre 2012. Jer tad su mogli da kradu, pljačkaju, razaraju, i uništavaju našu otadžbinu. I zato nam žele povratak na vlast oni isti koji su u toj pljački učestvovali. I gore mi je od svega, gore mi je od svega kada čujem kako su ih naučili, i kažu, naučili ih ovi spolja što bi da nam sruše Srbiju. Šta god da im kažete, oni će da kažu: "E, to je laž, i nemojte o praistoriji da pričate." Šta god da im kažeš. Ti da mu kažeš: "Dobio si dete 2010. ", on će da kaže: "Nemoj, to je praistorija. " Sve im je praistorija. Sve im je praistorija što ih podseća na njihova nedela - rekao je Vučić.

Kako je dalje istakao, sada su napravili listu koja bi trebalo da nas pobedi, u kojoj su, kako kaže, sve stara olinjala lica dosovskog režima.

1/11 Vidi galeriju Vučić peva na skupu u Kragujevcu Foto: Marko Kranjc

- Svi oni koji su bili najkorumpiraniji u toj vlasti i koji bi trebalo ponovo da uspostave najkorumpiraniju vlast u ovom delu Evrope. I sve vreme su nam govorili: pričali su nam, pričali su nam da će da budu neka nova lica, neki mladi ljudi. Niti ima ikog mladog. Ali ne samo što nema nikog mladog, nego nema ljudi ni seljaka ni radnika. Nemaju ni jednog radnika na svojoj listi. Njih radnici ne interesuju. Njih seljaci ne interesuju. Njih mladi ljudi ne interesuju. Njih interesuje fotelja i njihovi džepovi i ništa drugo. I to je sve što treba da znate o njima. Vidite, to su ljudi koji vam već sada kažu: "Izaberite nas, imaćete evro za 200 dinara. " Zato što oni hoće da hrane tajkune i da pune svoje džepove, a narod neka propada. I to vam otvoreno kažu. Uopšte ne kriju to. To vam bukvalno na taj način kažu. Zašto? Pa baš ih briga - naveo je Vučić.

On je upitao da li je neko mogao da zamisli 2000-ih da ćete danas tek moći da čujete od jednog Svilanovića koji kaže: "Pa znate, mi kad smo išli u Budimpeštu po pare, nama su već tada rekli, i mi smo morali svi da potpišemo u tom trenutku, da ćemo da prihvatimo odcepljenje Crne Gore od Savezne Republike Jugoslavije i kasnije Državne zajednice Srbije i Crne Gore, jer je to bio preduslov da bi zapadne zemlje priznale nezavisno Kosovo. "

- Oni su sve to znali unapred, sve su to potpisali unapred, sve su to potpisali unapred i prihvatili. A onda nam je otišla Crna Gora, a onda su zapadnjaci priznali nezavisno Kosovo, i izgubili smo 500. 000 radnih mesta. Šta je cena danas? Šta će cena biti sutra, osim toga što ćete ponovo da ostanete bez fabrika, bez penzija, bez plata? Šta će cena da bude? Gubićemo dalje. Uzimaće nam i Vojvodinu, tražiće i dalje da priznamo i formalno nezavisno Kosovo, da uvodimo sankcije Ruskoj Federaciji, a mi koji pitamo narod, koji pitamo vas, hoćemo samo da vodimo srpsku politiku, bez diktata spolja, da mi odlučujemo kome uvodimo, a kome ne uvodimo sankcije, da čuvamo prijatelje, da čuvamo svoju zemlju i Kosovo i Metohiju u Srbiji. I ja se samo pitam, kako je moguće da ti ljudi ne vide? Kako je moguće da ne vide? Pa Aljbin Kurti je direktno podržao studentsku listu, Nenad Vranješ, Rada Trajković... Kako je moguće da iko u Srbiji. .. kako je moguće da nekome u Srbiji to nije jasno? Kako je moguće da to ne vidite? Pa njihov slogan je slogan Mila Đukanovića: "Ponižavaju ih zapadnjaci, ne daju im čak ni da sami nešto smisle. " Ponižavaju i njih, pokušavaju i nas - rekao je Vučić.