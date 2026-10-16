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Siniša Mali, sa liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", učestvovao je večeras u debati na Novoj S.

Pored njega, u debati su učestvovali i Dušan Bajatović, sa liste Ivica Dačić - Faktor stabilnosti, Jugoslav Ristić sa tzv. studentska liste, i Dragan Đilas, sa liste Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš.

Tema debate je bila ekonomija i životni standard, a Mali je posebno istakao da su sve nabavke za Ekspo javne i da se nalaze na portalu javnih nabavki.

- Svaka nabavka za Ekspo je na portalu javnih nabavki. Dakle, lažete vi, pošto niste dobro— ili su vas pogrešno obavestili, očigledno. Evo su sve nabavke, 130 nabavki do sada. Samo što toliko mrzite i Ekspo i sve ostalo da ne vidite dalje od svojih očiju. Govorite mi da smo suspendovali Zakon o javnim nabavkama, ja vam kažem da sprovodimo Zakon o javnim nabavkama, koji je, by the way, potpuno usklađen sa Evropskom unijom- rekao je i dodao:

- Potpuno. Dobili smo zeleno svetlo i usvojili takav zakon. I evo vam ga rezultat. Dakle, ovo je portal javnih nabavki. Pa kako možeš da mi kažeš da smo suspendovali zakon? Ne razumem. Ma nije, klimate glavom, gospodine Svilar. Ali prosto je neverovatno koliko ste subjektivni, ljudi. Niste čak ni uradili domaći. Da ste otišli na portal javnih nabavki, videli biste da se za Expo sve javne nabavke sprovode shodno Zakonu o javnim nabavkama.

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