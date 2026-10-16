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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas velikom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu. Došla je da pruži podršku nosiocu liste i kandidatu za premijera Aleksandru Vučiću i njegovoj politici.

Đurđević Stamenkovski je bila u društvu Milorada Dodika, sa kojim je sinoć zajedno bila na skupu u Inđiji, predsednika SNS Miloša Vučevića, ali i ostalih 110.000 ljudi, koliko ih se okupilo na Trgu slobode, prema proceni MUP-a.

1/15 Vidi galeriju Skup liste "Ujedinjena Srbija" Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Srpski narod najbolje zna da prepozna trenutke kada je važno da budemo složni, jedinstveni i odlučni da sačuvamo ono što su nam preci ostavili u amanet. Večeras je Novi Sad, na Trgu slobode, bio mesto susretanja ideje slobode, nacionalnog dostojanstva i prijateljstva među narodima, uz prisustvo slovačkog premijera Roberta Fica", navela je Đurđević Stamenkovski i dodala: