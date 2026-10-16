"SRBIJA IMA SNAGU KADA VERUJE U SEBE" Đurđević Stamenkovski na skupu u Novom Sadu: Srpski narod najbolje zna da prepozna trenutke kada je važno da budemo složni
Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas velikom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu. Došla je da pruži podršku nosiocu liste i kandidatu za premijera Aleksandru Vučiću i njegovoj politici.
Đurđević Stamenkovski je bila u društvu Milorada Dodika, sa kojim je sinoć zajedno bila na skupu u Inđiji, predsednika SNS Miloša Vučevića, ali i ostalih 110.000 ljudi, koliko ih se okupilo na Trgu slobode, prema proceni MUP-a.
"Srpski narod najbolje zna da prepozna trenutke kada je važno da budemo složni, jedinstveni i odlučni da sačuvamo ono što su nam preci ostavili u amanet. Večeras je Novi Sad, na Trgu slobode, bio mesto susretanja ideje slobode, nacionalnog dostojanstva i prijateljstva među narodima, uz prisustvo slovačkog premijera Roberta Fica", navela je Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Srbija ima snagu onda kada veruje u sebe, kada čuva svoje nacionalne interese i kada je ujedinjena oko vrednosti koje su temelj naše države. Jer Srbija nije samo ime države. Srbija je naš identitet, naše nasleđe, naša porodica i naša budućnost. 25. oktobra biramo Srbiju! Svi kao jedan - za broj 1!"