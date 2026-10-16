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Televizija Nova, koja se na sva usta hvali da je nezavisna i objektivna, večeras je pokazala da to nikako nije!

Naime, tokom debate u kojoj su učestovali Siniša Mali (lista Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija), Dušan Bajatović (lista Ivica Dačić – Faktor stabilnosti), Jugoslav Ristić (Studentska lista – Studenti pobeđuju) i Dragan Đilas (lista Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš) svi učesnici imali su završnu reč od 2 minuta.

Međutim, dok je iznosio svoje završno mišljenje, prvo je prekidan od strane Đilasa, voditelja, a onda je na samom kraju usledio skandal - ugasili su mu mikrofon i svetlo dok je još govorio!

Pogledajte kako je to izgledalo:

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