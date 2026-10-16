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Siniša Mali, sa liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, Dušan Bajatović, sa liste Ivica Dačić - Faktor stabilnosti, Jugoslav Ristić sa tzv. studentska liste, i Dragan Đilas, sa liste Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš, učestvovali su večeras u debati na televiziji Nova.

Tema debate je bila ekonomija i životni standard.

Bajatović je, u jednom trenutku ubacivanja u reč, odgovorio Ristiću da je pobrkao o čemu je zapravo reč. 

- Čekaj bre, sad i ti. Dobro, čekaj bre. Prvo, pogrešio si pola stvari. Kakve veze ima šećerane i ove cementare sa Sinišom Malim? Neću da polemišem o tome - odgovorio je Bajatović Ristiću. 

Pogledajte kako je to izgledalo u nastavku: 

Kurir.rs

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