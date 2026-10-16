Politika
OVAKO JE BLOKADER RISTIĆ BRUTALNO ZAPRETIO SINIŠI MALOM: "Ako budete ćutali, biće vam to olakšavajuća okolnost" (VIDEO)
- Jugoslav Ristić sa tzv. studentske liste zapretio je Siniši Malom tokom debate na televiziji Nova.
- Rekao je da će ćutanje biti olakšavajuća okolnost posle 26. novembra.
- Mali je uzvratio pitanjem da li mu se preti i zatražio reakciju voditelja.
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Blokader Jugoslav Ristić sa tzv. "studentske liste" zapretio je ministru finansija u tehničkom mandatu Siniši Malom tokom debate na televiziji Nova.
"Ako budete ćutali, biće to olakšavajuća okolnost za vas posle 26.", počeo je Ristić da preti Malom, na šta je on reagovao:
"Da li vi to meni pretite?", pitao je Mali i obratio se voditelju: "Da li ste vi na njegovoj strani? Zašto ne reagujete?".
Kurir.rs
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