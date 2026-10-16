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Blokader Jugoslav Ristić sa tzv. "studentske liste" zapretio je ministru finansija u tehničkom mandatu Siniši Malom tokom debate na televiziji Nova.

"Ako budete ćutali, biće to olakšavajuća okolnost za vas posle 26.", počeo je Ristić da preti Malom, na šta je on reagovao:

"Da li vi to meni pretite?", pitao je Mali i obratio se voditelju: "Da li ste vi na njegovoj strani? Zašto ne reagujete?".

Kurir.rs

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