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Svečanom akademijom i prigodnim programom loznička OŠ ''Anta Bogićević'' obeležila je danas 231. rođendan u prisustvu učenika, roditelja, nastavnika i gostiju. Direktorka škole Vesna Panić podsetila je u svom obraćanju da se rad ove škole u prethodnoj školskoj godini odvijao na dva fronta, imali su nastavni i proces obnove i uspeli u oba.

- Zbog obnove novije školske zgrade bili smo rasejani u tri ustanove, a i u takvim uslovima postigli smo rezultate. Od pre 15 dana smo ponovo zajedno, pod istim krovom da radimo kako mi najbolje znamo. Često kažete naša škola ima dušu. Ima dušu zato što nosi sa nama sve naše i brige, i dileme, i probleme, ili kako sada malo drugačije kažemo, izazove, ali i velike radosti. Danas je dan velike radosti, a naša misija ostaje ista. Obrazovanje učenika sa ljubavlju, prema poslu, pre svega s ljubavlju prema deci. Nastavnici i naši učenici u prošloj školskoj godini postigli su zavidne rezultate na svim nivoima takmičenja i imamo 11 republičkih nagrada - kazala je ona, a potom uručila zahvalnice onima koji su doprineli ostvarenim uspesima.

1/7 Vidi galeriju Antina 231 godina Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović čestitao je Dan škole najstarijoj školi u lozničkom kraju koja traje 231 godina, a pohađali su je velikani, poput Vuka Karadžića, Jovana Cvijića, ali i brojni uspešni ljudi iz mnogih profesija.

- Rezultati pokazuju da se i danas među učenicima, nalaze budući uspešni naučnici, lekari, inženjeri, profesori. Posebno zadovoljstvo je to što ovaj Dan škole slavimo u potpuno rekonstruisanom školskom objektu gde, zahvaljujući sredstvima od 253,8 miliona dinara, koje je izdvojila država, imamo zaista izvanredne uslove za rad. Uveren sam da će ovaj moderan i savremen objekat biti dodatni podsticaj učenicima da u narednom periodu ostvaruju još bolje rezultate i sa svojim nastavnicima dosegnu one visine koje sanjaju - kazao je on.

Antina ima 634 učenika, od toga 75 prvaka i jedina je gradska škola koja nema izdvojenih odeljenja. Obnovljeni, noviji deo škole, urađen je 1986. godine, a na staroj zgradi, koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika iz Valjeva, predstoji zamena stolarije. Inače, škola postoji od 1795, nalazi se na istom mestu kao i pre dvesta i više godina, na uzvišenju gde su i danas vidljivi ostaci šančeva sa kojih je vojvoda Anta branio Loznicu 1810. godine od Tiraka. Od 1951. škola nosi ime velikog srpskog vojvode Ante Bogićevića.