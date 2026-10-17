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Zbog redovnog ispiranja vodovodne mreže biće povremenih prekida u snabdevanju i umanjenog pritiska, a u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

NOVI BEOGRAD (do 6.00)

Blokovi 19, 19a, 23 i 24.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

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