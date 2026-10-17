VRAČAR, NOVI BEOGRAD, ZEMUN... Evo koje ulice ostaju bez električne energije i u kom periodu
Spisak opština i ulica koje će u navedenom periodu biti bez električne energije
Vračar 08:30 - 14:00 BRANE CRNČEVIĆA: 2-20, 1-15, BULEVAR OSLOBOĐENJA: 31-37, KRUŠEDOLSKA: 2-2, 1-13, SVETOG SAVE: 30-36,
Zvezdara 09:00 - 17:00 BOSE CVETIĆ: 1-7, LADNE VODE: 16-26, 30-40, 44-50, 54-76, 13-15, 19-45, 49-77A, MILANKE KLJAJIĆ: 41, NADE PURIĆ PRILAZ 1: 4-6, 1, ŠEVARICE: 4, 1-7,
Palilula 09:00 - 13:00 Naselje BORČA: BEOĆANSKA: 20A, GRGETEČKA: 78, MIHAILA PETROVIĆA: 6-12R, 7-13, 25-27, PETKOVAČKA: 2D-4A, 8-12, 16-18, 26-30A, 34-48D, 52, 58A-58R, 148, 5-7, 13A-15, 19, 25, 33-37A, 43-45A, 53, 59, VASE POMORIŠCA: 4J, 8A, 12, 18-18A, 28, 9A, 21-23A, 43-51, 71-71B, 85, ZRENJANINSKI PUT: 150-150T, Naselje BORČA - Guvno: VASE POMORIŠCA: 42-44, 48-54, 64-66, 70-84B, 29-37A, 55, 59, 63, 77, Naselje JABUČKI RIT: JABUČKI RIT: 10B,
Rakovica 08:30 - 14:00 GRAMBERGOVA: 6-10, 1-11, JANKOVIĆ STOJANA: 1-5V, 13b, KNEŽEVAČKA: 36-42, 37-51, 55, MARIČKA: 45-53, MUMINOVAČKA: 45, PILOTA M PETROVIĆA: 31B-31V, SLAVKA RODIĆA: 2-24, 30A-32, 1-3, 11-13, 17, 21, Naselje SENJAK: ŽELJKA ŠIJANA: 6-6b,
Novi Beograd 11:00 - 13:00 STUDENTSKA: bb,
Zemun 11:00 - 13:00 CVIJIĆEVA: 1-19, JOZE ŠĆURLE: 2-50, 54, 1-49, 55, KOLONIJA B FABRIKE ZMAJ: 2-18, 1-17, KORBIZIJEOVA : 2-8, 1-5,
Zemun 08:00 - 16:00 GLAVNA: 10-14, 9-11V/1, KOSOVSKA: 10, 14-20, 7-9, PETRA ZRINJSKOG: 2-8V/1, 1-1, PRERADOVIĆEVA: 4, 1-3, 7,
Obrenovac 08:30 - 14:00 Naselje Grabovac: AMBULANTA STARA: 0, BRĐANSKI KRAJ: 253, BRDO: 180-182, 208, 248, 274, 278, 364, 97, 177G, 223, 229, 247-253, 267-277, CENTAR: 170F, 178, 179-179A, DOM ZDRAVLJA: 2, 177, DONJI KRAJ: 528, 534-542, 546, 572, 636, 698-700, 65, 533-535, 539, 547, DUBRAVA: 360-362, ĐURIĆA KRAJ: 0, 48B, 132, 136, 342, 434, 438, 590, 674, 135A, 139, 435, 439, 471, 535A, GRABOVAC: 0, 174, GRABOVAČKI DRUM: 14, 180C, GRABOVAČKI KRAJ: 6, 5A, KOD CRKVE: 128A, 152A, 170B-170D, 174A, 137, 171A-177E, KOD DOMA: 0, 178, 179-179, KOD EKONOMIJE: 0, KOD ŠKOLE: 170B, 179-179V, LAZIĆA KRAJ: 227-227A, MLEKARA: 18, NEŠIĆA POLJICE: 44V, 74A, 65, POŠTA: 541, RAŠICA KRAJ: 268A, 361-365, ŠEVARSKA: 269A, 347, VIDANSKI KRAJ: 0-6A, 10-48B, 52-56A, 60-102, 118-118V, 122-130G, 148-170H, 190E, 426-430A, 434, 1-11, 15-15, 19-35B, 39-69, 73-75, 83, 87B-95, 99, 103, 113C-121, 125-135A, 141-143A, 149-161A, 165-177C, 275A, 429-431, 1111, VITANOVAČKI ŠOR: 0, VODOVOD: 1, ŽUTO BRDO: 17, Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: BB, JADRANSKI KRAJ: 12B, MUZIČKA KOLONIJA: 356, 360-362, 359-363, NADVOŽNJAK: 10, NOVO SELO: 350, 355, STUBLINE: 12, 352-352, 355, 367, 433, TODOROVIĆA KRAJ: 350, 360A-364, 261-261A, 359, 363A, VALJEVSKI PUT - CENTAR: 10-14, 11-11B, 433A, ŽUTO BRDO: 1BB,
Sopot 08:00 - 15:00 Naselje DRLUPA: PARTIZANSKI PUT: 2-14, 22-24, 48, 56, 1-3A, 7-15, 23-25, 49-51, 55, RATKA JEVIĆA: 2-6, 10A-16, 20, 28A-36, 40-42, 46-48, 1-11, 15-17, 27-41, 45-47, SEDMOG JULA: 2-40A, 44-50, 56-56B, 62-66A, 76, 1-25, 29A-33A, 37-41B, 45A-49A, 53B-55, VLASTIMIRA VESIĆA: 4-4A, 8B-10, 14A-26, 30-30G, 34-42, 48-48A, 52-56, 60-64A, 68-80, 84-90, 3-3A, 7A-21, 25-33, 41-45, 49A-51, 57-63, 67-71, 75-87A, Naselje DUČINA: BOGDANA MILIJANOVIĆA: 4, 12, 16, 3-5, 9, 13-15, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 4-26, 11A-23, LJUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 2-4, 46A-46B, 52-60C, 64-70, 74A, 90A16, 1-13, 19-21, 25-37, 41A, Naselje NEMENIKUĆE: BRANE AKSENTIJEVIĆA: 25, JANKA KATIĆA: MILOVANA GLIŠIĆA: 16, Naselje PARCANI: KOSMAJSKA: 32A, Naselje ROGAČA: ALEKSANDRA NIKOLIĆA: 2-14, ANDRIJE HABUŠA: 2-10, 3-5, 199, BOGOLJUBA TODOROVIĆA: 4, 8-16, 30, 1, BRANE AKSENTIJEVIĆ: 2-4, 16, 34-38B, 46, 52, 62-62A, 1, 5-19, 25, 29, 33-37, 45, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2-28A, 32-46, 52-56, 62-70, 1-15, 19-27A, 31, 35-43, ČIČINA: 6, 10, 14, 18-22, 1-5, JANKA KATIĆA: 2-12, 20, 24-28, 32, 36-38, 42, 94, 5, 9-11, 15-23, 99, KOSMAJSKA: , 10A-14, 18, 22-30, 34-36, 40-52, 56-70, 76-78, 82-92A, 98-108, 112-120, 124-124A, 128-132, 136, 140-150A, 154A, 158, 168, 426, 15A-15C, 35-37, 43, 47, 51-63, 67-69, 73, 77, 81, 87-93, 97-99, 105-115, 123-127, 131-141A, 147-151, 155-155C, 163-171, 175, 179-183, 193A, 425, KOSMAJSKI VENAC: 34-38A, 42A-50B, 54, 388, 394, 39, 43, 49-53, 57A-61, 69, 83, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2, 10-32, 220, 1-5, 9-11, 15, LOLE RIBARA: , 2-16, 144, 164, 1-5, 15-17A, 23, MILOSAVA VLAJIĆA: 2, 6, 10-12, 20, 250, 5-9, 15-19, 251, PROLETERSKA: 1-5, 9, 13, PRVOMAJSKA: 2-18, 22-28, 32-38, 42-46, 50, 54, 62, 256A, 348, 376, 3, 7-11, 17-19, 27, 33, 37, 41, 45-51, 55, 63A, 373-377, 381, SAVE KOVAČEVIĆA: 3-5, 9-11, SEDMOG JULA: 2-16, 32-36, 46-48, 56, 62-66, 260, 282, 294, 302-304, 1A-9, 13, 17-31, 35-39, 43, 47-51, 283, 291, 295, 303, 307, VELJKA VLAHOVIĆA: 4-6, 462A, 3-7, 11, 15-23, 403, 421, Naselje SIBNICA: DRAGOLJUBA STANISAVLJEVIĆA: 1,
Surčin 08:00 - 18:00 Naselje BEČMEN: BEČMENSKIH ILEGALACA: 2-8, 12-22, 32, 3-21, BORE JOVANOVIĆA: 2-6, 10-12, 16, 5, 105, 16-18, 59, 81, 91-97, BRAĆE ĆOSIĆ: 2, 1-3, DOBANOVAČKA: 2-30, 34-66, 96, 100-102, 124, 3-25, 33-37, 43, 51-61, 87, 93, 97-99, ĐURE JAKŠIĆA : 6, 12b, 20, 32A, 88, 106A, 114-120, 126, 1-15, 19-23, 27đ, 31-35A, 39A, 45, 85-87, 109, 113-117, DUŠANA ANTONIJEVIĆA: 6-8a, 16-22, 1-3, 9-13, 17-21, 27, DUŠANA SREMČEVIĆA: 2-4, 1-5, DUŠANA STOJANOVIĆA: 2-10, 14-34, 38-40, 62, 1-7A, 15-17, 21, 31, 35, GAJE JOVANOVIĆA: 2V-6, 1-3, GLAVNA: BB, 2-20, 24-48, 52-88, 92, 96, 100-118, 122-124, 128-134, 142, 152, 156, 252-258, 262, 268, 272, 278-280, 300, 348, 352, 378, 384, 400-402, 406, 412, 416-418, 436, 448, 1-5, 9-61, 65-115, 121-131, 135-137, 141, 159-161A, HEROJA PINKIJA: 2-4, 8-30, 34, 38, 140, 1-47, 51, 153-155, 165, IVE ANDRIĆA : BB, 8-8a, 12-16, 20-22, 26, 32, 48b-48lj, 9-17, JAVORSKA: bb, 4, 24-26, 32-34, 7, 19, JEDANAESTOG OKTOBRA: BB, 2-56, 60-150, 160-210, 220-232, 238-244, 258, 262-266, 1-17, 21-121, 125-149, 153-177, 183-191, 195-205, 209, 213-219, 223-225, 229-231, 237-239, 247, 285, LAZARA POPOVIĆA: 6-8, 14, 18, 3-7, 11, 15-17, 27, LOZNIČKA: 8-10, MAKSIN SOKAK: 2-22, 1-11, NADE BUBNIĆ: 2, 8, 16, 22, 26-38, 1, 5-13, 19-23, NIKOLE TESLE: 2-20, 5, 9-15, 19-23, NOVE NIKOLIĆA: 4, 1-11, OSMOG MARTA: 2-12, 16-22, PARTIZANSKA: 2-12, 16-22, PETRA DOBRENA: 62, 188, 452, 151-153, 181, Radeta Jotića : 10-12, 22, 36, 44, 48-54, 66, 1, 5-7, 11-15, 19-23A, 31-33, 37-43, 47, Ranka Radišića : 2-6, 10-12, 1-11, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-14, 18-20, 26-34, 38-94, 102A-104, 108-110, 116-116A, 142, 11-17B, 21-51, 57-59, 65-71, 81, STEVANA RADIŠIĆA: 2-4, 14, 18, 32, 54, 58, 62, 66-68, 72, 80, 92, 98-100, 118, 122-126, 130, 1-25a, 29, 33-39, 45-53, 57, 85, 103-105, STEVANA RAIČKOVIĆA: 2-16, VASKA POPE: 1, VIŠNJIČKA: 4, 8-10, VUKA KARADŽIĆA: 2-18, 1-9, 13-13A, Naselje JAKOVO: VOŽDA KARAĐORĐA: bb, Naselje KLJUČ: MAJKE ANGELINE: 2C, 12, Naselje PETROVČIĆ: BRAĆE LJUBINKOVIĆ: 2-8, 12-48, 52-64, 68-74, 78-82, 86-110, 146, 150-152, 162, 1-17, 21-75, 85-105, 109-111, 115-117A, BRANKA ĆOPIĆA: 2-4, 8, 14, 1-13, BRANKA PEŠIĆA: 2-24, 30-38, 1-7, 13, 19-23, 27, 31-31Đ, BRESTOVAČKA: 18, ĆIRINO SOKAČE: 2-4, DEČANSKA: 2, 8-28, 1-3, 7-23, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-76, 80-96, 100, 104-106, 112, 1-13, 17-81, 93, DVADESET ČETVRTOG MARTA: 4-6, 10A-12, 22G, 13, 25-29, GAVRILOVIĆEVA: 2-4, 10-12, 18, 1-25, JOVANOVIĆEVA: 6, 26, 5-13, 21, 25-27, 37, 41, KRČEDINSKA: 4A-6, 10, 14-22, 28-40, 46-46, 9-11, 19, MIROSLAVA ČOBANOVIĆA UČE: 4, 8, 12, 31Đ, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4, 8, 12, 30, 82, 86-90, 5-7, 13, 17, 23, 27A, 41, 47-47D, 55B-57E, 67-69, PETRA KOČIĆA: 6, 1-3, 7, 11, POLJSKA: 2-4, 12-14, 18, 26, 40-46, 54-60, PROGARSKA: 2-4, 12-22, 9, TOLINAČKA: 14, 18-36, 1-7, 11-25, 29-53, 57, VLADE NEDELJKOVIĆA: 2-4, 20, VUKA ISAKOVIĆA: 4, 8-10, 16, 20, 24-26, 36, 42, ZMAJ OGNJENOG VUKA: 2-6, 10, 16, 20-28, 1, 7-23, 27-29, 33, Naselje SURČIN: POTOK: 3-5, SEDAM SAMURAJA: 4-6, SREMSKIH BEĆARA: 2, 3, 7-11, TRISTANA I IZOLDE: 1-5, 9,
Surčin 08:00 - 18:00 Naselje BEČMEN: DUŠANA SREMČEVIĆA: 2-4, 1-5, GLAVNA: BB, 130-130, 252-258, 262, 268, 272, 278-280, 300, 348, 352, 378, 384, 400-402, 406, 412, 416-418, 436, 448, 159-161A, PETRA DOBRENA: 62, 188, 452, 151-153, 181, Naselje DOBANOVCI: BRAĆE VRANJEŠ: 2-6, 10-12, 20-22, 5-29, 33-37, DOBANOVAČKI ZABRAN: bb, DUŠANOVA: 6-10, 14-20, 24-26, 32, 36-50, 56-96, 100-102, 110-118, 122-134, 33-59, 63-91, 95-111, 115-123, 127-139, JANKA ČMELIKA: BB, 30-74, 31-63, 69-77, 81-83, 87, LOLE RIBARA: 20-122, 126-134, 142-142D, 11-95, 99, 103-107, 111-113, 121, 127-129, PRVOMAJSKA: 6, 10-14, 20-28, 1-5, 9-35A, SOKOLSKA: 7-31, 47-47G, STEVE JOVANOVIĆA: 111-119, VLADE VUJIĆA: 2-42, 46-48, 1-33, 37-39, VRANJSKA: 2-8, 12-18, 1, 7, 11-15, Naselje PETROVČIĆ: BRAĆE LJUBINKOVIĆ: 2-8, 12-48, 52-64, 68-74, 78-82, 86-110, 146, 150-152, 162, 1-17, 21-75, 85-105, 109-111, 115-117A, BRANKA ĆOPIĆA: 2-4, 8, 14, 1-13, BRANKA PEŠIĆA: 2-24, 30-38, 1-7, 13, 19-23, 27, 31-31Đ, BRESTOVAČKA: 18, ĆIRINO SOKAČE: 2-4, DEČANSKA: 2, 8-28, 1-3, 7-23, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-76, 80-96, 100, 104-106, 112, 1-13, 17-81, 93, DVADESET ČETVRTOG MARTA: 4-6, 10A-12, 22G, 13, 25-29, GAVRILOVIĆEVA: 2-4, 10-12, 18, 1-25, JOVANOVIĆEVA: 6, 26, 5-13, 21, 25-27, 37, 41, KRČEDINSKA: 4A-6, 10, 14-22, 28-40, 46-46, 9-11, 19, MIROSLAVA ČOBANOVIĆA UČE: 4, 8, 12, 31Đ, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4, 8, 12, 30, 82, 86-90, 5-7, 13, 17, 23, 27A, 41, 47-47D, 55B-57E, 67-69, PETRA KOČIĆA: 6, 1-3, 7, 11, POLJSKA: 2-4, 12-14, 18, 26, 40-46, 54-60, PROGARSKA: 2-4, 12-22, 9, TOLINAČKA: 14, 18-36, 1-7, 11-25, 29-53, 57, VLADE NEDELJKOVIĆA: 2-4, 20, VUKA ISAKOVIĆA: 4, 8-10, 16, 20, 24-26, 36, 42, ZMAJ OGNJENOG VUKA: 2-6, 10, 16, 20-28, 1, 7-23, 27-29, 33,
Lazarevac 09:00 - 17:00 Opština Ub: naseljeno mesto Kalenić, zaseok Rajnovača
Lazarevac 08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Brajkovac zaseok Jovičića kraj