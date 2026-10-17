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Svakodevno se srećemo sa bezbroj saveta, smernica pa čak i postavljanja dijagnoza na Instragramu, Tiktoku i drugim mrežama. Ko stoji iza tih profila i da li su oni stručni da daju savete počevsi od mode, ishrane pa čak i lečenja ozbiljnijih stanja?

Izgleda da će tome Kina prva stati na put, jer je zabranila influenserima da komentarišu ozbiljne teme ako nisu stručni. Kakva je situacija kod nas, da li imamo kome da verujemo i da li bi takvo pravilo trebalo da zaživi i u Srbiji?

Opasni TikTok izazovi Foto: Shutterstock

Gosti emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, a koji su analizirali ovu temu bili su Danica Marinković, psiholog i Miloš Andrić, stručnjak za sajber bezbednost.

Marinković je vođena iskustvom odgonetnula kome najviše veruju naši građani:

- Oni najviše veruju osobama koje im probude emociju. Buđenje emocija kada je neko šarmantan i uticajan na društvenim mrežama, ne znači nužno da je i stručan. Vode se osećajem koji im budi sagovornik ili neko ko lako barata sa kamerom, ima hrabrost i samopouzdanje da se snima na razne teme, a kao što sam rekla, harizma i šarm vode do opasnosti ukoliko iza toga ne stoji nauka - započela je psihološkinja, pa iznela koliko to može da bude opasno:

- Veoma jer često nude ne samo instant rešenja, već univerzalne odgovore za sve probleme, a ne obaziru se na to da je svaka osoba za sebe i koliko svako na različit način doživljava emocije i prolazi kroz traume. Kada neko govori "moraš" "uvek" i nudi apsolutna rešenja, osoba koja upija takve savete i krene da ih živi, a ne dobija željeni rezultat, tek onda može da se stvori problem i da smatra za sebe da je nesposoban ili da nema kapacitet da se izbori sa osećanjima.

06:47 Psiholog uživo u programu otkrio zašto i kome naši građani najviše veruju na društvenim mrežama Izvor: Kurir televizija

Andrić je komentarisao zakon koji prvenstveno nastupa u Kini:

- Sprovođenje takvog zakona može da izrodi pozitivne ishode jer postoje određene kategorije koje se smatraju ranjivim i preko kojih bi trebalo imati formalni vid edukacije ili određenog dokazivog radnog iskustva kako biste imali mogućnost da govorite o određenoj temi. Tu je četiri ili pet tema, a među njima je svakako medicina, ali i zakon, to su opipljive teme sa kojima se lako manipuliše. Ukoliko influenser to koristi svakodnevno, ne mora da znači da su to tačne informacije. Ideja je da se izborimo sa ovakvim vidom dezinformacija.

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Kurir.rs

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