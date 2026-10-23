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Žena stara 80 godina poginula je sinoć kada je kao pešak oborena na Novom Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila u 21.57 časova u Bulevaru Mihaila Pupina.

U još dve saobraćajne nezgode teško su povređene dve osobe.

Na auto-putu Beograd-Niš u 20.45 sati oboren je motociklista star 42 godine.

U 22.08 sati na auto-putu Miloš Veliki u smeru ka Surčinu prevrnuo se kamion nakon što mu je pukla guma, pri čemu je povređen 61-muškarac.

Obojica povređenih muškaraca prevezena su na Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 130 intervencija, od kojih je 25 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali astmatičari.