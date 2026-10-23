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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 34 terenske intervencije i to 21 preko dana i 13 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 42 pregleda odraslih osoba, od čega tokom dana 17, a u toku noći 25 pregleda.

Na javnom mestu bilo je ukupno 16 intervencija..

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa bolom u grudima i sa stomačnim problemima, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

(Kurir.rs)

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