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Beograd je dobio savremeni Zavod za urgentnu medicinu, koji bi trebalo da unapredi efikasnost Hitne pomoći i omogući brže reagovanje u situacijama kada je svaka sekunda važna. Novi objekat prostire se na 8.000 kvadratnih metara, opremljen je novim sanitetskim vozilima, dok modernizovani kol-centar radi 24 sata dnevno, sa ciljem da se pacijentima obezbedi brže i kvalitetnije zbrinjavanje.

Šta novi kapaciteti znače za građane, koliko će doprineti efikasnosti Hitne pomoći i da li će medicinske ekipe sada brže stizati do pacijenata za emisiju "Redakcija" otkrila je dr Ivana Stefanović, Hitna pomoć.

- Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Ne mogu dovoljno da naglasim koliko je važno da imamo zgradu koja je dostojna svih nas koji radimo u Hitnoj pomoći, ali i svih naših pacijenata. Znate i sami kako izgleda stara zgrada, koja je skoro 70 godina bila privremeni objekat. Konačno smo dobili nešto lepo, mesto na kojem lekari u kol-centru mogu da rade u dostojnim uslovima i budu potpuno usredsređeni na pacijente. Dobili smo i najveći edukacioni centar, bar na Balkanu, u kojem će budući lekari moći da se obučavaju za rad u Hitnoj pomoći. Na fakultetu nemate nijedan predmet koji vas posebno priprema za ovaj posao. Kada bi mladi lekari odmah nakon fakulteta počeli da leče ljude bez dodatne obuke, to ne bi bilo dobro - rekla je Stefanović.

dr Ivana Stefanović, Hitna pomoć Foto: Kurir Televizija

Novi uslovi za rad i obuku lekara

Kako je navela, savremeni prostor donosi nove mogućnosti za unapređenje rada Hitne pomoći i pripremu budućih zdravstvenih radnika.

- Kod nas prolaze obuku koja traje najmanje mesec dana. Tokom nje stiču praktična znanja i veštine, a zatim su spremni da izađu na teren i leče ljude. Naši sugrađani zato ne treba da brinu kada vide mladog lekara, jer iza njega stoje znanje i veštine koje smo ovde već uvežbali. Još ne možemo da vas uvedemo u novu zgradu jer smo se tek preselili i kutije su još svuda. Ipak, kol-centar i simulacioni centar već rade, a najvažnije je da se posao iz nove zgrade obavlja bez zastoja. Sigurno ćete uskoro doći da vidite kako sve izgleda kada se potpuno smestimo i budemo mogli dostojno da vas primimo - kaže ona.

Na pitanje kakav je izveštaj iz prethodne noći, i koje su tegobe mučile naše sugrađane, doktorka je odgovorila:

- Bilo je dosta posla i tokom prethodnog dana i noći. Imali smo 180 intervencija tokom dana, od kojih 39 na javnim mestima, kao i 10 pedijatrijskih poziva. U Zemunu, u Ulici cara Dušana, zbrinut je motociklista star 29 godina sa teškim povredama. Noćna smena završena je sa 135 intervencija, od kojih 25 na javnim mestima, uz četiri pedijatrijska poziva i tri pacijenta sa teškim traumama. Na auto-putu Beograd-Niš ponovo je povređen motociklista, pa apelujem na sve učesnike u saobraćaju da budu pažljivi. Na auto-putu "Miloš Veliki" došlo je do pucanja gume na kamionu, pri čemu je vozač teško povređen. Imali smo i jedan pad sa visine. Ono što se posebno izdvojilo tokom noći jesu padovi na javnim mestima. Među pozivima su bili slučajevi osoba koje su pale niz stepenice u kafiću, ispred pozorišta, prilikom ulaska u autobus i u hotelu. Vreme je vlažno, podloge su klizave, pa pozivam građane da budu oprezni - apelovala je.

Hitna pomoć Foto: Kurir/D.Đ.

- Često se javljaju i kardiološki pacijenti, što nije neočekivano tokom hladnog vremena. Juče smo za 24 sata imali sedam akutnih koronarnih sindroma, dok smo tokom noći zabeležili dva, tako da je taj broj ipak u padu. Ostvareno je i 1.650 veza, što je broj koji omogućava dobru trijažu. Ipak, sve ove brojke su velike. Počinje i period vakcinacije, pa vas ponovo molim da verujete struci. Pozivam sve hronične bolesnike i radno sposobne građane da se vakcinišu protiv gripa, ne samo da bismo zaštitili sebe već i ljude sa kojima živimo i one sa kojima dolazimo u kontakt, kao što to čini osoblje Hitne pomoći. Naš imunitet je uglavnom bolji nego kod osoba starijih od 65 godina, pa je važno da se vakcinišemo i na taj način zaštitimo najugroženije. Treba da učinimo sve što možemo da decembar ne dočekamo sa mnogo više intervencija, jer u takvim okolnostima Hitna pomoć neće moći da izađe na svaki poziv, već će prioritet imati najteži slučajevi. Zato je važno da učinimo sve što možemo preventivno, kako bismo sebi olakšali život, sačuvali zdravlje i bili dobro - za Kurir televiziju, rekla je Stefanović.

04:30 Nova zgrada, savremeni kol-centar i obuka mladih lekara! Doktorka za Kurir televiziju o novoj zgradi Hitne pomoći: "Konačno smo dobili nešto dostajnstveno" Izvor: Kurir televizija

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