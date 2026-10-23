KRIMINALNO TAJKUNSKO GLASILO "NOVA S" KRŠI IZBORNU TIŠINU! Direktno mešanje u izbornu volju građana, pogledajte kako KRIMINALIZUJU SNS uoči izlaska na birališta
Kriminalno tajkunsko glasilo Nova S prekršio je danas izbornu tišinu objavljivanjem teksta o tobožnjim vezama "SNS biznismena" i poslovima koje dobija od države.
Tekst, objavljen danas na portalu 23. oktobra u 09.12 časova, iako je izborna tišina počela u ponoć, ima za cilj da protiv zakona utiče na biračko telo u Srbiji pred predstojeće izbore u nedelju.
To pokazuje i da su spremni na sve kako bi izboksovali da se njihova blokaderska opcija dočepa vlasti, pa i da se direktno mešaju u izbornu volju građana, ali i kriminalizuju jednu stranku što je najstrožije zabranjeno izbornim Zakonom Srbije.
Direktno mešanje u izbornu volju
Sve to predstavljeno je u trenutku kada je izborna kampanja završena, a birači bi trebalo da donesu odluku bez nedozvoljenog uticaja političkih aktera i kampanjskih poruka.
Izborna tišina počinje 48 sati od početka izbornog dana i odnosi se i na izborni dan.
Podsećamo, za kršenje odredbe o izbornoj tišini za pravna lica predviđena je kazna od 100.000 do 600.000 dinara, za odgovorno lice u medijima od 50.000 do 150.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000 do 50.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 do 40.000 dinara.