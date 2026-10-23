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Kriminalno tajkunsko glasilo Nova S prekršio je danas izbornu tišinu objavljivanjem teksta o tobožnjim vezama "SNS biznismena" i poslovima koje dobija od države.

Tekst, objavljen danas na portalu 23. oktobra u 09.12 časova, iako je izborna tišina počela u ponoć, ima za cilj da protiv zakona utiče na biračko telo u Srbiji pred predstojeće izbore u nedelju.

To pokazuje i da su spremni na sve kako bi izboksovali da se njihova blokaderska opcija dočepa vlasti, pa i da se direktno mešaju u izbornu volju građana, ali i kriminalizuju jednu stranku što je najstrožije zabranjeno izbornim Zakonom Srbije.

Nova S
Foto: Printscreen

Direktno mešanje u izbornu volju

Sve to predstavljeno je u trenutku kada je izborna kampanja završena, a birači bi trebalo da donesu odluku bez nedozvoljenog uticaja političkih aktera i kampanjskih poruka.

Izborna tišina počinje 48 sati od početka izbornog dana i odnosi se i na izborni dan.

Podsećamo, za kršenje odredbe o izbornoj tišini za pravna lica predviđena je kazna od 100.000 do 600.000 dinara, za odgovorno lice u medijima od 50.000 do 150.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000 do 50.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 do 40.000 dinara.

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