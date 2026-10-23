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U nedelju, 25. oktobra, građani Srbije izlaze na birališta, a predizborna atmosfera se zahuktava. Da li će izborni vikend doneti pojačan saobraćaj na graničnim prelazima i da li se na Batrovcima i Horgošu već beleže prvi nagoveštaji gužvi, ima li zadržavanja i šta vozači mogu da očekuju u narednim danima?

Kakva je situacija na Horgošu, za jutarnji program "Redakcija" otkrila je Aleksandra Orlić - novinarka Kurira.

- Mislim da slika iza mene govori da je ovog jutra saobraćaj na graničnom prelazu Horgoš 1 nešto frekventniji u odnosu na prethodne dane. Da li to ima veze sa predstojećim izborima i mogućnošću da naši ljudi dođu u Srbiju kako bi glasali, videćemo tokom vikenda. Ovog jutra otvorene su dve trake za ulazak u našu zemlju, a vozila se kreću u dve kolone. Na ulazu se čeka nekoliko desetina minuta, dok na izlazu iz Srbije gotovo da nema vozila, već se ona pojavljuju tek povremeno. Tokom predstojećeg vikenda, naročito danas i sutra, može se očekivati veći priliv putnika, pa ćemo pratiti situaciju - rekla je Orlić.

Aleksandra Orlić - novinarka Kurira Foto: Kurir Televizija

Važne informacije za sve koji kreću na put

Kako je navela, putnici bi pre polaska trebalo da se informišu o radnom vremenu graničnih prelaza i očekivanim gužvama.

- Važno je napomenuti da granični prelaz Bački Vinogradi još ovog vikenda radi po produženom radnom vremenu, dok će od narednog vikenda raditi radnim danima od 7 do 19 časova, a vikendom od 7 do 22 časa. To je važna informacija za sve putnike koji su od maja ove godine navikli da koriste taj prelaz 24 sata dnevno. Granični prelaz Horgoš 1 dostupan je 24 sata dnevno za putnički i ostali saobraćaj, dok ostali manji granični prelazi rade prema redovnom radnom vremenu. U ovom trenutku nema velikih gužvi ni dužih zadržavanja, ali je primetan veći broj vozila na ulazu u Srbiju - kaže ona.

A sa graničnog prelaza Batrovci, za emisiju "Redakcija", trenutnu situaciju otkrila je Aleksandra Dražić - novinarka Kurira.

- Kod nas je ovog jutra izuzetno gusta magla. Situacija na graničnom prelazu je zadovoljavajuća za putnike koji ulaze u našu zemlju i izlaze iz nje. Kada je reč o putničkim automobilima, saobraćaj jeste nešto frekventniji, ali zadržavanja nisu velika, što je veoma važno za sve koji putuju. Prema zvaničnim podacima, najduže se čeka oko pola sata, i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Prema onome što smo primetili tokom prethodnih 10 do 15 minuta, zadržavanja su uglavnom trajala koliko je potrebno za pasošku kontrolu. Ono što zabrinjava jesu teretna vozila, na čije smo duge kolone već navikli - navela je.

Aleksandra Dražić - novinarka Kurira Foto: Kurir Televizija

- Kolona kamiona na izlazu iz zemlje izuzetno je duga, a prema zvaničnim podacima, čeka se oko osam sati. U praksi, zadržavanja mogu biti i duža. Kolona se proteže više od sedam do osam kilometara i proteže se dalje od naplatne rampe. Nastavićemo da pratimo situaciju. Tokom sutrašnjeg dana, uoči izbornog dana, očekuje se nešto pojačan saobraćaj. Zato savetujemo svima koji kreću na put da se prethodno informišu putem kamera MUP-a Srbije i odaberu granični prelaz na kojem je u tom trenutku najmanja gužva. Granični prelaz Batrovci radi 24 sata dnevno - za Kurir televiziju, rekla je Dražić.

03:55 GUŽVE NA GRANICAMA UOČI IZBORA? Evo kakva je situacija na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci - Kamioni čekaju i do osam sati, kolona duga kilometrima Izvor: Kurir televizija

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