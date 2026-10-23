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Roditeljima ili starateljima koji ne rade jer celodnevno i intenzivno brinu o detetu ili punoletnoj osobi s teškim invaliditetom 1. oktobar je doneo važnu promenu - počela je primena Zakona o roditeljima-negovateljima, koji predviđa mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje.

Među onima kojima ova pomoć mnogo znači je i Nadica Kostur (45), samohrana majka iz Zemuna, koja već 11 godina svoj život podređuje brizi o ćerki Petri.

Porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju nakon ostvarivanja statusa roditelj-negovatelj, uz postojeći dodatak za tuđu negu i pomoć od 42.500 dinara, mesečno će primati 107.500 dinara.

Pravo mogu ostvariti roditelji dece koja koriste uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, jer je to dokaz da postoji potreba za konstantnom brigom, zatim roditelji koji nisu zaposleni i koji nisu penzioneri. Zahtev se može podneti elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad.

Upravo ovakav vid podrške mnogo znači Nadici, koja već godinama ne može da radi jer njena starija ćerka od 11 godina zahteva neprekidnu negu. Nadica čeka odluku komisije o uvećanom dodatku za tuđu negu i pomoć, što je preduslov za ostvarivanje statusa roditelja-negovatelja, pa će prijaviti čim je dobije.

- Petra je dete s posebnim potrebama, mlađa Eva (8) redovan je učenik trećeg razreda osnovne škole. Petra ima tri dijagnoze, ali one još nisu konačne, još uvek se ispituje njeno stanje. Rođena je kao zdravo dete iz uredne trudnoće, sve je bilo u najboljem redu. Sa dve godine je dobila neki napad, za koji smo mislili da je fras. Ležali smo u bolnici i lekari su takođe mislili da je fras - priča Nadica za Kurir.

Foto: Printscreen

Napadi su se nastavili, a posle nekoliko njih Petra se "ugasila".

- Prestala je da hoda i govori, tada je imala tri godine. Redovno idemo na kontrole i podižu joj terapiju kako ne bi dolazilo do napada. Redovno radimo i EEG, radili smo i skener. Ona je razvijena za svoj uzrast, ali ne komunicira.

Zahvaljući vežbama koje Petra radi u OŠ "Radivoj Popović", uspela je da napravi veliki napredak - počela je da hoda, ali još uvek ne može da se kreće samostalno i potrebna joj je pomoć.

Foto: Privatna arhiva

Nadica i njen bivši suprug razveli su se 2019. I pre toga je sama brinula o devojčicama, pošto je on boravio u inostranstvu. Imala je pomoć majke, ali ona je preminula pre dve godine.

- Majka mi je pomagala finansijski, radila je i izdržavala nas, jer ja nisam u mogućnosti da radim zbog Petre. Njoj je potrebna 24-časovna nega. Njihov otac plaća alimentaciju 17.000 dinara za obe, pritom Petra koristi pelene, a na deset dana potrošim 15.000 dinara samo za to. Tu su i računi, hrana...

Foto: Privatna arhiva

Mnogo joj je značila i jednokratna novčana pomoć države od 25.000 dinara, koja joj je isplaćena 14. septembra kao korisnici prava iz sistema socijalne i dečje zaštite.

- Znate kako, kad ne radite, onda razmišljate šta će biti sutra, šta prekosutra. Ovako bar malo odmorite mozak - navodi.

Zato joj i novi status roditelja-negovatelja mnogo znači. Kako ističe, mesečna naknada od 65.000 dinara, uz uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, dosta će joj olakšati svakodnevni život.

- Ta državna pomoć znači, ne samo meni već mnogim majkama. Biće nam mnogo lakše. Država je prepoznala probleme roditelja koji danonoćno brinu o deci kojoj je potrebna pomoć i to je veoma bitno!

Foto: Privatna arhiva

Ipak, kada govori o budućnosti, Nadica kaže da bi najviše volela da joj novac za ove potrebe nikada nije potreban.

- Najviše bih volela da s njom bude sve u redu i da mogu da idem da radim. Bila bih najsrećnija samo da ona bude dobro.

Dokumenta za ostvarivanje statusa roditelj-negovatelj - uverenje o državljanstvu podnosioca zahteva - odluka o starateljstvu - izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva i dete - uverenje nadležnog suda da podnosilac zahteva nije lišen poslovne sposobnosti - uverenje nadležnog suda da podnosilac nije lišen roditeljskog prava - uverenje nadležnog CSR o sposobnosti podnosioca za pružanje neophodne pomoći i nege detetu, odnosno osobi kojoj se pomoć i nega pružaju - prijava prebivališta za podnosioca i osobu za koju se pomoć i nega pružaju - uverenje centra za socijalni rad o zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva s detetom - uverenje suda da se protiv podnosioca ne vodi krivični postupak - uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti - uverenje CSR da dete ili osoba kojoj se pruža pomoć ili nega nije smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu - informacija iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno podatak o nezaposlenosti podnosioca - rešenje nadležnog organa o ostvarenom pravu na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete

Podsetimo, naknada od 65.000 dinara nije fiksna, usklađivaće se s nominalnom stopom rasta prosečne zarade u Srbiji, te će već 1. marta 2027. godine taj iznos biti veći.

Država mora da bude oslonac građanima

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski nedavno je posetila porodicu Kostur. Istakla je da je upravo suština ove mere da podrška stigne do porodica kojima je potrebna i da je ostvare jednostavno, bez prijavljivanja i dodatnih procedura.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- Najvažnije je da pomoć stigne do ljudi kojima je namenjena i da im konkretno znači. Država mora da bude oslonac svojim građanima, posebno porodicama koje se suočavaju s većim životnim izazovima.

Osnovni uslovi za roditelja - državljanin Republike Srbije - punoletan i poslovno sposoban - nije lišen roditeljskog prava - ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao dete ili osoba o kojoj brine - živi s detetom ili osobom u zajedničkom domaćinstvu u Srbiji - sposoban da pruža potrebnu pomoć i negu - nije zaposlen niti radno angažovan - ne obavlja preduzetničku, samostalnu ili drugu profesionalnu delatnost - nije korisnik penzije - dete ili osoba o kojoj brine nije smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu