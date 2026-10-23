samo za njih pravila ne važe

samo za njih pravila ne važe

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Nemilosrdna kampanja usmerena protiv vlasti ne prestaje ni onda kada bi izborna pravila morala da obezbede mir i ravnopravne uslove za sve učesnike izbornog procesa.

Izborna tišina tek što je počela, a TV N1 je odlučio da brutalno napadne Aleksandra Vučića, njegovu porodicu i SNS!

Na ovoj televiziji jutros u 08.21 je emitovan prilog koji tagetira Aleksandra Vučića, njegovog brat Andreja Vučića i Srpsku naprednu stranku, a isti orilog N1 je ponovio u 09.07 časova.

Dakle, samo za N1 izborna pravila ne važe! Ovaj medij nastavio je nemilosrdnu kampanjuna protiv vlasti rušeći tako ravnopravne uslove za sve učesnike izbornog procesa.

Umesto da se izborna tišina poštuje, na N1 gledamo političke obračune u kojima ne preza ni od udara na nečiju porodicu. Ovakvo neprekidno plasiranje optužbi je jesan vid pritiska na građane.

01:48 Kršenje izboren tišine na N1 Izvor: Kurir

Sestrinska Nova S - portal i novine - objavila je tekst tokom izborne tišine pod naslovom: "SNS biznismen koji je u fond Vista Rika uložio više od pola miliona evra ređa poslove od države: Sklapa ugovore sa Elektrodistribucijom, PIO fondom, Narodnom bankom...".

Tekst je objavljen jutros na portalu u 09.12 časova.

Portal Nova: Kršenje izborne tišine Foto: Printscreen

To pokazuje i da su spremni na sve kako bi izboksovali da se njihova blokaderska opcija dočepa vlasti, pa i da se direktno mešaju u izbornu volju građana, ali i kriminalizuju jednu stranku što je najstrožije zabranjeno izbornim Zakonom Srbije.

Dok tajkunski mediji grubo krše izbornu tišinu napadima na Vučića, njegovu porodicu i SNS, CRTA i ODIHR ne oglašavaju se ovim povodom! Organizacije koje prate izborni proces za sada ćute na ono što se dešava na portalu Nova S, dok se postavlja pitanje gde su njihovi standardi i reakcije kada je reč o kršenju predizborne tišine.