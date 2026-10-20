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Televizija N1 povukla je danas potez koji bi se slobodno mogao okarakterisati kao pravi primer segregacjie i nacističke represije, kada je Aleksandru Vučiću zabranila da predstavi program izborne liste koja nosi njegovo ime.

Svi drugi sa liste mogu, ali Vučić, koga je N1 godinama demonizovala, dehumanizovala i o njemu pisala najgore laži - nikako! Ni tih 24 minuta, koliko je bilo predviđeno da predstavljanje liste traje za N1 nije bilo prihvatljivo. Nisu se valjda uplašili da se na ovoj televiziji konačno čuje istina o svemu onome što su proteklih 10 godina pripisivali bivšem predsedniku, a sada nosiocu izborne liste?!

Sam Vučić je, reagujuću na zabranu naveo da je to primer nepatvorenog fašizma i da se tako nešto nije dogodilo od devesesetih godina odnosno, poslednjih 30 godina.

Foto: Nemanja Nikolić

Naveo je da je moguće da su se takve stvari dešavale u komunizmu i nacizmu od 1933. do 1938. godine.

- Tada su se ovakve stvari dešavale. Gde izdvoje jednog čoveka, na stranu, što je ovo dodatna dehumanizacija - 'taj nije čovek i on ne može da dođe'. Zamislite tu vrstu, tu dozu drskosti, besmisla, da vi kažete: 'Može da dođe bilo ko da predstavlja Aleksandra Vučića, ali ne može da dođe Aleksandar Vučić da predstavi sebe i svoj program' - naveo je Vučić.

Dodao je da se nameće samo jedno pitanje imajući u vidu da je taj program trebalo da traje 24 minuta - "Uplašili su me se za 24 minuta. Pa zašto mi niste sasuli u lice sve te silne laži koje ste puštali u etar prethodnih 10 godina, u ta 24 minuta?".

Ovim povodom večeras se obratila i v.d. predsednika Srbije Ana Brnabić, koja je ovu odluku oštro kritikovala, dovodeći je u vezu sa višegodišnjim načinom na koji je N1 izveštavao o Vučiću.

Posebno je ukazala na, kako je navela, brojne negativne kvalifikacije koje su iznete na njegov račun u emisijama ovog medija, postavljajući pitanje zbog čega mu je, uprkos tome, uskraćeno svega 24 minuta da se obrati građanima.

Brnabić je time posebno ukazala na očiglednu nedoslednost u odnosu televizije N1 prema Aleksandru Vučiću. Ako su u prethodnim godinama iznosili tako oštre kvalifikacije na njegov račun, postavlja se pitanje zbog čega mu sada ne pružaju priliku da dođe u njihov program, suoči se sa tim tvrdnjama i odgovori na njih direktno, pred gledaocima.

Govoreći o samo o dokumentarcu "Vladalac" koji je bio emitovan na N1, Brnabić je iznela podatak da je Aleksandar Vučić u tom programu pomenut čak 442 puta, uz 43 negativna epiteta i to:

"Destruktivan. Radioaktivan. Bolestan. Zao. Lažov. Toksičan. Neuračunljiv. Negativni vođa. Kontinuitet ludila. Prevarant. Vođa huligana. Politički defekt. Produkt zmijskog gnezda. To su samo neki od 43."

- Televizija koja se preko jedne decenije bavi napadima na Aleksandra Vučića, uključujući i sve članove njegove porodice, televizija koja preko jedne decenije laže o Aleksandru Vučiću, smišlja afere, i ponoviću samo neke: Jovanjica, Sarajevo Safari, zvučni top, da je ubica Cvijan i ostali za čiju smrt su ga direktno optuživali, koji govore da mu otac nije otac, da ne kažem o tome šta govore za njegovu majku, da mu je sin kriminalac, da mu je brat kriminalac, da mu je mlađi sin hologram, da mu ćerka živi u vili dok živi u studentskom domu, u sobi koju deli sa 4 ili 5 cimerki - rekla je Brnabić.

A ovo su samo neke od sramnih optužbi koje je ova televizija iznosila na Vučićev račun.

Zvučni top

Tako jeblokaderski N1 održavao priču o navodnom zvučnom topu na svojim aparatima, svesno ignorišući i tada i sada visoku polarizaciju društva u Srbiji kojoj su itekako doprineli. Njihovi pokušaji da održe u životu optužbu o zvučnom topu - uprokos nalazima istrage, izveštajima tužilaštva i ocenama međunarodnih stručnjaka - ponovo ima za cilj proteste, radikalizaciju, diskreditaciju državnih institucija i stvaranje dublje političke krize.

Sarajevo safari

Potom je i "Sarajevo safari", afera iz perioda ratne opsade tog grada sa monstruoznim detaljima o organizovanju ubijanja ljudi iz snajpera, iskorišćena za još jedan pokušaj ne samo pukog diskreditovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već i za njegovu političko-medijsku kriminalizaciju i personalizovanu demonizaciju.

Međutim, osim senzacionalističkih optužbi, paušalnih tvrdnji i nedokazanih konstrukcija, ova strategija usmerena kako protiv Vučića tako i protiv Srbije, ne sadrži ništa što bi je moglo držati čak ni na nivou sumnje, pa im je tako i ta priča pala u vodu, a o čemu možete pročitati klikom OVDE.

Slučaj Cvijan

Okrivljivali su ga i za ubistvo Cvijana, iako je Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je uzrok smrti utvrđen i da je ona nastupila usled utopljenja.

- Tužilaštvo unapred upućuje izvinjenje porodici advokata Cvijana zbog objavljivanja pojedinih detalja iz obdukcionog zapisnika, na šta je primorano u cilju demantovanja neistina koje pojedini advokati plasiraju u javnosti - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

Jovanjica

Jedna od najvećih afera koja je izmišljena je da je brat Aleksandra Vučića bio povezan sa pomenutim slučajem, da bi potom usledile izjave pojedinih novinara da njegov brat Andrej nije imao nikakve veze sa vlasnikom Jovanjice.

Vučić je svojevremeno naveo da je reč o spinu koji je trajao tri godine, kazao da su svi to znali, ali nikada niko nije hteo to da kaže.

Porodica na udaru

Mržnja se u međuvremenu prelila i ostale članove porodice, što je prevazišlo sve granice ljudskosti i političke borbe.Od manipulacija veštačkom inteligencijom, montiranih snimaka, do toga da mu je dete hologram i da ne postoji - potpuna dehumanizacija jednog čoveka koji nikada nije imao priliku

I šta na kraju ostaje? Ako su godinama iznosili najteže optužbe na račun Aleksandra Vučića, zašto sada beže od prilike da mu sve to kažu u lice? N1 je godinama optuživao, etiketirao i demonizovao Vučića, a kada je dobio priliku da mu omogući da odgovori pred kamerama, zatvorio mu je vrata.