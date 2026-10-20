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U Beogradu je protekla noć bila relativno mirna za dežurne ekipe Hitne pomoći.

Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u 19 časova na Smederevskom putu u kojoj je jedna osoba lakše povređena i medicinski je sanirana na licu mesta.

Prema rečima dežurnog lekara Hitne pomoći, medicinske ekipe obavile su noćas ukupno 117 intervencija, od toga 17 na javnim mestima.

Bilo je više intervenicija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su prevezene na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA.

Najviše poziva bilo je zbog hroničnih bolesnika, astmatičara, kardiovaskularnih bolesnika i pacijenata sa respiratornim poteškoćama.

Kurir.rs/Tanjug

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