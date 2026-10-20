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Stari običaj sa održane svadbe u Srbiji umalo nije šlogirao mlađi deo svatova. Neki su mislili da je sve u stvari šala, dok nisu shvatili da je vrag ipak odneo šalu i da će na svadbi, verovali ili ne, pasti krv!

Naime, na svadbu je doveden petao, ulickan i sređen, sa sve patofnama i diplomom, a krajnja misija bila je njegovo - klanje!

- Običaj je, kako su mi rekli, da mladoženjina porodica kupuje petla od mladine. Za tog petla se pravi i diploma kao i potvrda o poreklu koje se naravno izmišlja radi zabave. ⁠Petao se oblači u odelce koje prethodno neko iz porodice pravi. U ovom slučaju, petao je imao kapicu, prsluk i patofnice - priča devojka koja je bila gost na ovoj svadbi i ustupila nam slike.

Nakon svadbe, petao se kolje

Kada ga mladoženjina porodica kupi, mora da ga čuva dok se mladenci ne uzmu u crkvi. Ako ga mladina porodica ukrade, moraju ga kupiti ponovo.⁠ Nakon svadbe, petao se kolje.

- Kada sam čula da planiraju da zakolju petla prenerazila sam se! Pitali smo da li imaju kavez za njega i baba je rekla da nemaju i da im ne treba jer svakako neće dugo živeti - priča sagovornica.

Foto: Profimedia

Kada je petao prodat, deca su čula šta će sa njim biti i molila su odrasle da ga ne zakolju.

- Tako da je naš petao preživeo, ali drugi možda nisu bili iste sreće - zaključuje ona.

Klanje petla na svadbi je drevni srpski običaj koji se zadržao u nekim krajevima, pretežno na selu, mada danas postaje sve ređi. Ovaj običaj ima duboko simboličko značenje.

Evo šta simbolizuje:

Ponos i snaga domaćina: Mladoženja, ili neko iz njegove pratnje, kolje petla pred mladinom kućom. To se doživljavalo kao demonstracija njegove snage, muškosti i spremnosti da se brine o svojoj budućoj porodici.

Žrtva za sreću: U arhaičnim kulturama, žrtvovanje životinja se smatralo načinom da se odobrovolje bogovi ili više sile, kako bi se obezbedila plodnost, blagostanje i sreća novog bračnog para. Petao, kao simbol jutra i novog početka, bio je idealna žrtva.

Obećanje vernosti i plodnosti: Verovalo se da će obred obezbediti rađanje muškog potomka, što je u patrijahalnom društvu bilo izuzetno važno. Petao je, sa svojim ponašanjem i "kukurekanjem", simbolizovao mušku moć i plodnost.

Prelazak iz jedne zajednice u drugu: Klanje petla pred kapijom mladine kuće predstavljalo je simboličan prekid sa njenim starim životom i njenu potpunu pripadnost novoj porodici.

Danas je ovaj običaj uglavnom napušten, pre svega zbog promena u društvu i modernizacije.